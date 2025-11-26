Qualcomm представи новия си флагмански процесор с фокус върху AI

Новопредставената мобилна платформа Snapdragon 8 Gen 5 обещава да предефинира начина, по който потребителите взаимодействат с устройствата си, като използва мощния си Hexagon NPU, за да предостави усъвършенствани възможности за изкуствен интелект на устройството. Подобно на 8 Elite Gen 5, 8 Gen 5 е произведен по 3nm процес и разполага с трето поколение Oryon CPU на Qualcomm с 2x основни ядра с тактова честота 3,8 GHz и 6x производителни ядра, работещи на 3,32 GHz.

Основната новост е, че Qualcomm дава приоритет на „агентните“ AI асистенти, които осигуряват високо персонализирани и контекстно-ориентирани взаимодействия, превръщайки смартфона в истински интуитивен спътник. 3nm чипсетът, който се похвали с 46% подобрение в AI задачите в сравнение с двугодишния Snapdragon 8 Gen 3, постига това чрез два ключови интегрирани компонента:

Qualcomm Sensing Hub интелигентно обединява данните от микрофона на телефона и различни сензори, за да наблюдава непрекъснато околната среда и активността на потребителя. Това позволява на устройството да предвижда нуждите на потребителя; например, потребителят може незабавно да активира своя AI асистент, просто като вдигне устройството, тъй като Sensing Hub открива намерението да се говори въз основа на движение и акустични сигнали.

Qualcomm AI Engine е софтуерният и хардуерен пакет, който позволява на AI асистенти – системи, способни да изпълняват сложни, многоетапни действия въз основа на контекста на потребителя. Тази мощност се използва за предоставяне на контекстно-ориентирани взаимодействия, като AI може проактивно да предоставя предложения или информация въз основа на текущата дейност или местоположение на потребителя, като обработката се извършва на устройството за по-голяма скорост и поверителност. В комбинация с Spectra Triple AI ISP (Image Signal Processor), Hexagon NPU позволява сложни функции като Night Vision 3.0 и настройки на тоновете в реално време, които интелигентно оптимизират тоновете на кожата, небето и растителността за по-реалистични снимки и видеоклипове. Като поддържа тези сложни AI модели да работят директно на устройството – благодарение на високопроизводителния Hexagon NPU – Qualcomm цели да превърне Snapdragon 8 Gen 5 в платформа за мобилна интелигентност от ново поколение, достъпна за по-широк спектър от премиум смартфони.