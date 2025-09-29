Електрическа кола, която „изхвърля“ батерията си по време на пожар

Светът на електрическите превозни средства (EПС) е изправен пред едно от най-големите си предизвикателства: термичното ускорение (thermal runaway) на литиево-йонните батерии, което води до трудно потушим и бързо разпространяващ се пожар. Китайски инженери, в сътрудничество с Китайския център за технически изследвания и ремонт на превозни средства, представиха драстично, но потенциално животоспасяващо решение: система за аварийно изхвърляне на батерията.

Основната идея на разработката е да се премахне източникът на огъня – запалимият батериен блок – от купето на автомобила. Целта е да се предотврати бързото разпространение на пламъците към кабината, осигурявайки критично време за евакуация на пътниците.

В демонстрационно видео, което бързо обиколи социалните мрежи, се вижда как димяща батерия буквално се изстрелва отстрани на тестови електрически кросоувър и се приземява на около шест метра от превозното средство. Инженерите сравняват процеса с „хвърляне на препечен хляб“ от тостер, подчертавайки бързината, с която критичната ситуация може да бъде деескалирана.

Технологични загадки и корпоративни опровержения

Въпреки впечатляващата демонстрация, техническите детайли около механизма остават неясни. Предполага се, че е използвано взривно зареждане, за да се освободи и изтласка тежкият батериен пакет.

Интересното е, че след публикуването на видеото, няколко компании, чиито продукти бяха свързани с демонстрацията, побързаха да се разграничат. Производителят на автомобилни компоненти Joyson Electronics и компанията, произвеждаща превозното средство, приличащо на кросоувъра iCar 03T, отрекоха каквото и да е участие в разработката на системата за аварийно изхвърляне.

Безопасност срещу нови рискове: Дебатът се разпалва

Системата бързо предизвика както възхищение, така и силни критики в автомобилната общност. Потенциалните ползи са ясни: евакуирането на батерията драстично намалява риска за пътниците и улеснява пожарните служби, тъй като вече не се налага да гасят огън, изискващ хиляди литри вода в затворено пространство.

Критиците обаче алармират за новите опасности, които създава тази технология. Автомобилното издание CarScoops я описа като „опасно с крила“, подчертавайки, че хвърленият, все още горим блок може да нарани пешеходци или други участници в движението или да предизвика вторичен пожар в съседни превозни средства или обекти в близост до пътя.

С други думи, макар и системата да решава проблема с пожара в купето, тя го премества в околната среда, където потенциалът за щети и наранявания може да бъде не по-малък.

Все още не е известно дали тази радикална концепция ще бъде внедрена в масово произвеждани модели. Разработката обаче поставя важен въпрос пред инженерите: дали търсенето на бързо решение на проблема с пожарите в EПС не трябва да бъде балансирано с отговорността за общата пътна безопасност и околната среда?