Android Auto става по-удобен и по-безопасен

Google вгражда допълнително изкуствен интелект в Android Auto, като пренася две от най-популярните функции за управление на повикванията на Pixel директно на инфоразвлекателния екран на колата.

Скоро се очаква да се появи Call Screen, интелигентна защитна функция, предназначена да елиминира постоянното притеснение от неизвестни номера, докато сте фокусирани върху пътя пред вас. Собствениците на Pixel познават функцията, която от години присъства в смартфоните. Когато непознат номер се обади и вие сте свързани с Android Auto, вече ще имате възможност да включите Google Assistant като ваш цифров пазач. Системата се свързва с обаждащия се, пита го за името му и причината за обаждането. Този разговор се транскрибира незабавно и се показва в реално време на дисплея на колата ви, което ви дава възможност да приемете или отхвърлите обаждането, без да се налага да говорите с човека.

Call Notes, чието пускане също е планирано за по-късно тази година, също е функция за обажданията, които трябва да приемете. Тази функция е по същество AI-задвижван личен асистент за вашите телефонни разговори. Call Notes решава проблема със записването или запомнянето на важни детайли, като използва същата AI технология, която за първи път се появи в серията Pixel 9, за да слуша автоматично и да генерира кратко текстово резюме. Това резюме улавя всички ключови точки и действия, което позволява на шофьорите да се концентрират изцяло върху пътя, уверени, че цялата важна информация се записва и обобщава за по-късно преглеждане.

Тази мощна комбинация от Call Screen и Call Notes, заедно с глобалното разширяване на функции като Scam Detection и подобрено записване на разговори, показва агресивната стратегия на Google да интегрира безпроблемно своя полезен AI във всеки аспект от ежедневието на потребителите, независимо дали са на бюрото си или зад волана.