Samsung с поредна революция в Galaxy S26 Ultra

3 Октомври, 2025 10:02 920 4

Край на протекторите, които защитават съдържанието на екрана

Samsung с поредна революция в Galaxy S26 Ultra - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung е напът да интегрира високотехнологична защита на личните данни директно в своя флагмански екран, което ефективно ще направи ненужни допълнителните екранни протектори – истинска революция в областта на цифровата сигурност в компактния сегмент.

Тази функция, наречена Privacy Display, бе открита наскоро в кода на предстоящия софтуер One UI 8.5. За разлика от традиционните самозалепващи се екранни протектори, това решение може да се включва и изключва според нуждите, като предоставя на потребителя пълен контрол над видимостта на екрана.

Системата ще разполага с превключвател „Auto Privacy“, предназначен да активира интелигентно функцията в рискови среди като асансьори или обществен транспорт. Опция за персонализиран график ще позволи на потребителите да програмират предварително нейната активация. Настройките ще показват възможност за селективно затъмняване само на определени части от дисплея, като например – известия, прозорци „картина в картина“, защитени изображения в галерията, опции за заключване на екрана (PIN, парола, интерфейси за въвеждане ).

Включена е и настройка „Максимална поверителност“, която допълнително намалява общата яркост на екрана, когато функцията е активна, което прави още по-трудно за хората отстрани да зърнат съдържанието.

За да се постигне това динамично ограничение на ъгъла на видимост при поискване, функционалността е потвърдена като зависима от хардуера. Информация, изтекла от индустрията, сочи, че Samsung използва своята дисплейна технология Flex Magic Pixel – вероятно електронно адресиран слой върху OLED панела, потенциално подобен на технологията, използвана в някои съвременни екрани за поверителност на лаптопи (като Sure View на HP), но специално създаден за OLED телефон.

Първите слухове сочат, че тази иновация в дисплея ще бъде ексклузивна за предстоящия Galaxy S26 Ultra, продължавайки тенденцията на Samsung да запазва своята авангардна технология за екрани за най-висококачествения си флагмански модел.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 12 гласа.
