“Училище за успех” - празник на образованието с човешко лице във Варна

На 5 октомври 2025 г., в деня, посветен на хората, които палят искрата на знанието, Варна отново се превърна в сцена на смислени срещи и съпричастност. Третата конференция „Училище за успех“, организирана от ИКТ Клъстер Варна с подкрепата на Община Варна и Регионално управление на образованието - Варна, събра над двеста участници - учители, директори, експерти и представители на бизнеса, които за няколко часа изградиха общо пространство на споделяне и надежда за бъдещето на образованието.

В уютната зала на The Brick Port откриващата лекция беше на проф. д.п.н. Николай Колишев, водещ на събитието. „Творчеството е сърцевината на обучението“, каза той, напомняйки, че учителят предава знания и разпалва любопитство, отваря врати към непознати светове и води учениците по пътя на откривателството.

Денят продължи с пъстра мозайка от теми, в които науката и човешкото лице на образованието се преплетоха. Д-р Артур Кордон поведе участниците в света на изкуствения интелект в училище, където технологиите не заменят учителя, а му помагат да бъде по-въздействащ и по-подготвен.

Тодор Добрев от ИКТ Клъстер - Варна обърна поглед към най-ранното детство, като подчерта, че фината моторика е ключът към развитието на интелекта и че още от малки децата трябва да бъдат насърчавани да конструират и изследват.

„Най-добрият майстор праща детето си да учи при друг майстор, за да може то да развива социалните си умения“, сподели той, връщайки вниманието към стойността на практическите умения и сътрудничеството между училището и реалния живот.

Снимка: Студентски клуб "ТУ On Air"

Мирослава Иванова от Икономически университет - Варна представи програмата Food Educators, която подкрепя учителите с ангажиращо учебно съдържание, за да бъдат учениците им по-информирани и по-отговорни потребители в бъдеще.

Силвена Христова, основател на Фондация „Живот със Синдром на Даун“, сподели личен и професионален поглед върху образованието с човешко лице - за уроците по приемане и съпричастност. Видеото, показващо напредъка на нейната дъщеря Микаела със синдром на Даун, предизвика вълна от емоции в залата - от сълзи до усмивки, напомняйки на всички, че истинското образование започва с човечност.

Снимка: Студентски клуб "ТУ On Air"

В технологичния свят Александър Попов показа как дигиталните изпити с изкуствен интелект могат да направят оценяването по-обективно, а Адриан Иванов от Темпус насочи вниманието към киберсигурността в училище - защото безопасната дигитална среда е новият дневник на класа в 21. век.

С Академия TechnoLab и Станислав Фотев от „Солвей Соди“ погледът се насочи към партньорството между училището и бизнеса, а Вяра Дукова от ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ представи лабораторията за учители по изкуствен интелект и технологии, създадена да насърчи преподавателите да опознаят новите инструменти на дигиталната епоха и да ги превърнат в съюзници в класната стая.

Финалният панел „Образованието на бъдещето: как заедно да изграждаме среда за успех“ обедини всички лектори и гости в дискусия. Те обсъдиха как училищата, бизнесът и експертите могат да си сътрудничат по-ефективно, кои умения ще бъдат най-ценни за учениците в близките години и как да се намери баланс между технологиите и човешкия фактор в класната стая. Образованието на бъдещето е разговор, който продължава.

Снимка: Студентски клуб "ТУ On Air"

Кулминацията на деня беше общата снимка на сцената - всички заедно, без разделение между лектори и гости, между говорители и слушатели, между бизнес и образование. Символ на това, че в образованието няма „аз“ и „вие“, има само „ние“.

„Училище за успех“ отново доказа, че когато учителите, учениците, родителите и бизнесът гледат в една посока, знанието е споделена кауза, а успехът - обща победа.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline