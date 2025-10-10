Полигонът на бъдещето: Mercedes-Benz инвестира 400 милиона в него

Изпитателният полигон на Mercedes-Benz в Имендинген, Германия, се е превърнал в един от най-модерните и иновативни тестови центрове в световната автомобилна индустрия. От тържественото си откриване през септември 2018 г. досега, Mercedes-Benz е инвестирал около 400 милиона евро в развитието на комплекса. Той обхваща площ от над 520 хектара и включва 86 км пътища с над 30 тестови модула.

10.5 милиона евро за тестване на осветление

Едно от най-новите и технологично напреднали съоръжения в центъра е сградата за тестване на автомобилни осветителни системи. Строежът ѝ е отнел две години и е на стойност 10,5 милиона евро.

Впечатляващи размери

135 метра дължина, 8 метра височина и 14 метра ширина. То позволява подробни тестове на фарове и оптични системи независимо от времето на деня или метеорологичните условия. Вътре е пресъздаден типичен немски селски път с пътни стълбове, манекени за пешеходци и пътна настилка, която максимално наподобява стари магистрали. До пет автомобила могат да участват в тестове едновременно, симулирайки насрещно движение, изпреварване или следване на други превозни средства.

Автоматизирано тестване: Така нареченият "Heidedauerlauf" е дългосрочен тест за издръжливост, при който автомобилите се управляват от роботи. Те преодоляват трудни участъци с дупки, неравности и павета, симулирайки най-суровите условия на експлоатация. Един километър по този маршрут се равнява на приблизително 150 километра нормална експлоатация.

Дигитални близнаци: Всяка тестова зона на полигона има свой цифров близнак, създаден с милиметрова точност. Това позволява на инженерите да провеждат хиляди километри виртуални тестове още преди автомобилът да стъпи на пистата. Този подход съкращава времето за разработка, увеличава точността и намалява разходите.

Маркус Шефер, главен технологичен директор на Mercedes-Benz Group AG, подчертава, че Имендинген е първият напълно дигитализиран тестов полигон на марката, където „реалните и виртуалните тестове са комбинирани в една система“.

Mercedes-Benz обръща голямо внимание на екологичността на съоръжението. Около 80% от всички тестове, които преди това са се провеждали по обществени пътища, сега са пренесени на територията на полигона, което значително намалява емисиите на CO2.

За грижа за територията се използват и животни: стада овце предотвратяват обрастването на откритите площи, а лами ги защитават от хищници. Mercedes-Benz си сътрудничи и с екологични организации, като създава биотопи, водоеми и места за размножаване на видове, включени в Червената книга, поддържайки естествения баланс.

От откриването си, тестовите автомобили на Mercedes-Benz са изминали общо над 100 милиона километра в Имендинген, което се равнява на 2500 обиколки около Земята.