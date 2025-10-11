Новини
Технологии »
Pixel Watch 4 се оказа изключително лесен за поправка (ВИДЕО)

Pixel Watch 4 се оказа изключително лесен за поправка (ВИДЕО)

11 Октомври, 2025 11:53 389 1

  • google-
  • pixel-
  • pixel watch-
  • часовник-
  • смарт часовник

Часовникът си спечели титлата за най-лесно ремонтируемият правен някога

Pixel Watch 4 се оказа изключително лесен за поправка (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google представи новия Pixel Watch 4, а сега кратко видео ревю му спечели титлата „най-лесно ремонтируемият смарт часовник досега“ от експертите по разглобяване в iFixit.Освобождавайки се от лепилото, което тормози повечето конкуренти, включително и най-новия модел от Купертино, обновената архитектура на Google за Pixel Watch 4 е мечтата на всеки ентусиаст, като дава предимство на прецизните винтове и гумени. Този добре обмислен механичен дизайн осигурява истински достъп отзад за сервизно обслужване, което е в ярък контраст с обичайните запечатани с лепило корпуси.

Критичните компоненти с висока степен на износване са лесно достъпни. Например, смяната на батерията, която често е смъртна присъда за залепените смарт часовници, тук може да се извърши за броени минути, като се закрепва само с винтове, някои от които закрепват и вибрационния мотор. Дори дисплеят, който е запечатан с подменяем О-пръстен, за да поддържа своята IP68 водо- и прахоустойчивост, се държи на мястото си без лепило.

Това революционно преработване, което прави подмяната на екрана, батерията и дори основната платка сравнително лесен процес, е довело до изключителна оценка за временна ремонтопригодност от 9 от 10 от iFixit. За миниатюрно устройство тази оценка е силно изявление, което анонсира нова ера, в която премиум дизайнът и дългосрочната експлоатационна годност най-накрая могат да съжителстват на китката ви.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Текиналоджия

    0 0 Отговор
    Две тухли и е поправен!

    12:24 11.10.2025