Pixel Watch 4 се оказа изключително лесен за поправка (ВИДЕО)

Google представи новия Pixel Watch 4, а сега кратко видео ревю му спечели титлата „най-лесно ремонтируемият смарт часовник досега“ от експертите по разглобяване в iFixit.Освобождавайки се от лепилото, което тормози повечето конкуренти, включително и най-новия модел от Купертино, обновената архитектура на Google за Pixel Watch 4 е мечтата на всеки ентусиаст, като дава предимство на прецизните винтове и гумени. Този добре обмислен механичен дизайн осигурява истински достъп отзад за сервизно обслужване, което е в ярък контраст с обичайните запечатани с лепило корпуси.

Критичните компоненти с висока степен на износване са лесно достъпни. Например, смяната на батерията, която често е смъртна присъда за залепените смарт часовници, тук може да се извърши за броени минути, като се закрепва само с винтове, някои от които закрепват и вибрационния мотор. Дори дисплеят, който е запечатан с подменяем О-пръстен, за да поддържа своята IP68 водо- и прахоустойчивост, се държи на мястото си без лепило.

Това революционно преработване, което прави подмяната на екрана, батерията и дори основната платка сравнително лесен процес, е довело до изключителна оценка за временна ремонтопригодност от 9 от 10 от iFixit. За миниатюрно устройство тази оценка е силно изявление, което анонсира нова ера, в която премиум дизайнът и дългосрочната експлоатационна годност най-накрая могат да съжителстват на китката ви.