НАСА поставя под съмнение теорията за образуването на Луната

14 Октомври, 2025 13:39 842 11

Космическата агенция отвори проби от лунен почвен слой, донесени преди 50 години от земния спътник

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В продължение на повече от половин век Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) на САЩ съхраняваше проби от лунна почва, донесени на Земята от астронавтите на мисията "Аполо 17" през 1972 година. Тези проби бяха съхранявани в запечатани контейнери, в очакване на по-сложни и прецизни инструменти за цялостно проучване.

Пет десетилетия по-късно, НАСА предостави една от тези проби на учени, чийто анализ доведе до неочаквани открития. Оказа се, че съдържанието на изотопи на сяра в тази проба се различава значително от други проби от лунна почва и земни скали. Това откритие има потенциала или да потвърди, или да опровергае доминиращата теория, че Луната се е образувала в резултат на сблъсък между хипотетичната планета Тея и Земята. То може да даде и нова представа за най-ранните етапи от историята на нашия спътник.

Учени от университета Браун, водени от Джеймс Дотин, са използвали масспектрометър за вторични йони, за да изследват пробите. Тези проби са били събрани от астронавтите с помощта на специални тръби, заровени на 60 см дълбочина в лунния реголит (почвен слой), и са запазени в това запечатано състояние след завръщането им на Земята.

Първоначалната цел на екипа на Дотин е била да получи проби от вулканична скала, която в далечното минало е била част от лунната мантия. Според преобладаващата теория, Луната се е формирала в резултат на сблъсъка на протопланетата Тея, сравнима по размер с Марс, със Земята. Предишни изследвания на пробите показваха, че съотношението на различните кислородни изотопи в лунната мантия е подобно на това на Земята, което подкрепяше теорията, че Луната е образувана предимно от отломки от Земята.

Анализът на изотопите на сярата (подтипове на един и същ елемент с различен брой неутрони) разкри, че в сравнение със съотношенията, открити в земните скали, Луната вероятно е обеднена на сяра-33 (сяра с 33 неутрона).

„Преди се смяташе, че лунната мантия има същия състав на сяра от изотопи като Земята. Точно това очаквах да видя, когато анализирах тези проби, но вместо това получихме стойности, напълно различни от всичко, което бяхме открили на Земята. Първата ми мисъл беше: „Мамка му, това не може да е вярно.“ Така че проверихме резултатите два пъти на всеки етап от процеса и не открихме грешки. Тези резултати са просто зашеметяващи“, споделя Дотин.

Учените предлагат две основни хипотези, за да обяснят откритото обедняване на сяра-33 в лунната мантия:

Повече материал от Тея: Съотношенията на сяра от изотопи може да са се формирали от материал, отделен от Тея. Това би означавало, че отломките от древната протопланета представляват по-голяма част от състава на Луната, отколкото се е смятало досега.

Древен атмосферен обмен: Изчерпването на сяра-33 може да е станало след образуването на Луната, ако младата Луна е била заобиколена от тънка атмосфера. Сярата в тази атмосфера е можела да взаимодейства с ултравиолетовата радиация от Слънцето. Получените химични реакции може да са довели до намаляване на дела на сяра-33.

Ако втората хипотеза е вярна, това би било доказателство за древен обмен на материали между лунната повърхност и мантията – процес, който на Земята се извършва от тектониката на плочите, която обаче не съществува на Луната.

В момента учените не могат да определят кое обяснение е правилно. Очаква се бъдещи космически мисии, които ще измерват изотопните съотношения на сярата върху други тела в Слънчевата система, като Марс и астероиди, да дадат допълнителни ключове за разгадаване на произхода на Луната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 a не НАСА поставя под съмнение

    5 0 Отговор
    теорията за кацането на аполо през 1969 на луната
    и сега се гласят уж
    ама казват че ще е много трудно

    а как са успяли уж тогава на луната

    13:47 14.10.2025

  • 2 Кака Наска Байконурова

    1 0 Отговор
    Наса е филмово студио.

    13:47 14.10.2025

  • 3 Освалдо Риос

    0 1 Отговор
    Щом чак по Биг Брадър почнаха да борят конспираторите на Плоската земя, значи положението отдавна е изтървано в България.

    13:49 14.10.2025

  • 4 пешо

    2 2 Отговор
    краварите не са кацали на луната

    Коментиран от #6

    13:49 14.10.2025

  • 5 ДългоИме

    1 2 Отговор
    Стига бе, да вярвам ли на ушите си - проби "донесени от Луната" да не бъдат изследвани досега?! Явно, тези проби са "донесени" на земята ОТ Земята, а не от Луната! Ама сегинкана требе да се "бърза" щото видите ли тези американски "лунни" кацания ще "лъснат като маймунски задник" - таконавтите скоро ще са на Луната и тогиз ко праим??? Винаги "на лъжата краката са къси"!

    13:57 14.10.2025

  • 6 Пепи

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Краварите и в Космоса не са летяли! Само Гагарин е виждал Земята от високо. И го убиха, за да не разкаже за срещите си с всевишния горе.

    13:58 14.10.2025

  • 7 Пич

    2 0 Отговор
    Това със сблъсъка е теория като за вас , защото нямате необходимите познания и кълвете ! А аз например знам , че ако такова голямо парче е плод на откъсването от земята , щеше да изтегли със себе си и част от земната атмосфера ! И сега на луната трябваше да има макар и рехава , но някаква атмосфера. А част от дребните парчета трябваше да обикалят още като пръстените на Сатурн !

    Коментиран от #10

    13:58 14.10.2025

  • 8 Фактчекър

    0 0 Отговор
    В Русия и сред космонавтите има категорично признание, че американците действително са стъпвали на Луната. Например руски космонавт и герой на Русия Олег Артемиев заявява, че няма съмнение за американското кацане на Луната и нарича скептиците на това събитие наравно с хора, които вярват, че Земята е плоска. По принцип и в Русия не оспорват постижението на американската мисия "Аполо" от 1969 г. и реалността на шестте пилотирани кацания на Луната. Дори по времето на Студената война СССР признава успеха на САЩ в космоса.

    14:01 14.10.2025

  • 9 хохохоооо

    0 0 Отговор
    Никой не е одил на Луната иначе, щеха да знаят, че там има изворче от което блика студено, Шуменска бира!

    14:10 14.10.2025

  • 10 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Абе ти да не мислиш че парчето е цяло ...след сблъсака около земята е имало пръстен от отломки които постепенно са образували луната чрез сблъсъци и гравитация ...някой предполагат и друг по късен сблък на луната с друго тяло докато е била течна лава което вече е потънало в нея затова химичният състав на двете и страни е различен

    Коментиран от #11

    14:12 14.10.2025

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БеГемот":

    А де...!!! Казах ти , че кълвете ! Тогава къде е голямата луна на Сатурн , образувана от пръстените му , които трябваше да ги няма ?! А това с двете страни е уникален фейк !!! Може ли да ми посочиш друга луна в Слънчевата система която се движи само с едната си страна около планетата си ? Но ти не си виновен - учат ви да не знаете !

    14:38 14.10.2025