Китай изпраща астронавти на Луната

Въпреки всички катаклизми в световен мащаб, космическата надпревара е жива и здрава, а Китай демонстрира завидна амбиция и решителност в стремежа си да стане втората нация в историята, която изпраща човек на естествения спътник на Земята. Целта е кристално ясна: космонавти да стъпят на Луната до края на десетилетието, а именно до 2030 година.

Джан Дзинбо, говорител на Администрацията за човешки космически полети на Китайската народна република, потвърди, че работата по мащабната пилотирана лунна програма напредва с добри темпове. Това не е просто пожелание, а строго следван план, в който вече са постигнати значими етапи по отношение на хардуера.

За да осъществи този исторически скок, Китай разработва напълно нови, впечатляващи технологии. Дзинбо разкри, че вече са завършени първоначалните прототипи на ключовите компоненти:

Ракетата-носител „Чанчжън Марш-10“ (CZ-10): Това е новият супертежък носител, който е специално създаден за лунни мисии, способен да изведе необходимото оборудване и екипаж в лунна орбита.

Космическият кораб „Мънчжоу“ (Mengzhou): Името означава "Кораб мечта" и е проектиран да транспортира тайконавтите извън ниската земна орбита, чак до Луната.

Модулите за кацане и обслужване, както и лунният роувър: Те са от жизненоважно значение за престоя и изследванията на лунната повърхност.

Говорителят категорично заяви, че планираният срок за десанта остава непроменен, което показва желязната воля на Пекин да не отстъпва от своите космически амбиции.

В този колосален проект Китай не е сам. Страната поддържа тясно сътрудничество с Русия в космическия сектор. Доказателство за това е подписаният закон от руския президент Владимир Путин за ратифициране на споразумение с китайското правителство. Този договор касае създаването на Международна научна лунна станция – мащабен дистанционно управляем изследователски комплекс. Плановете за завършване на този съвместен проект са още по-скорошни – до 2028 година.

С тези целенасочени и мащабни усилия, Пекин не просто участва в космическата надпревара, а се позиционира като ключов играч в бъдещето на изследването на дълбокия космос.