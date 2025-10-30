Отново отложиха изстрелването на първия частен тежкотоварен спускаем апарат към Луната

Американската компания Astrobotic Technology обяви ново отлагане на изстрелването на своя лунен модул Griffin-1. Новата цел за мисията е юли 2026 г. или по-късно, което измества предишния план за края на 2025 г. Въпреки че изстрелването е планирано да се осъществи с мощната ракета SpaceX Falcon Heavy, причината за забавянето е, че самият модул Griffin-1 не е готов. Към момента той е в етап на сглобяване и все още не са започнали предстартовите тестове за въздействие върху околната среда.

Това забавяне е особено забележително, тъй като Astrobotic вече имат история на проблеми с графика, които засегнаха пряко НАСА. Агенцията бе платила на компанията за доставката на ключовия ровер VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) – 450-килограмов апарат, който е централен елемент от програмата Artemis за търсене на воден лед на южния полюс на Луната.

Роверът VIPER е завършен почти навреме, но модулът Griffin-1, който трябваше да го достави, остана предимно проект. Поради тази причина, през юли 2024 г. НАСА отмени мисията VIPER. Мисията беше възобновена едва тази година, след като учени написаха гневно писмо до Конгреса на САЩ, настоявайки за нейното спасяване.

Въпреки проблемите, НАСА не прекрати напълно отношенията си с Astrobotic, като компанията остава участник в програмата на агенцията за доставка на търговски товари до Луната (CLPS). Новият списък с товари, който Griffin-1 трябва да пренесе, е разнообразен:

Ровъри: Venturi Astrolab с техния малък ровер FLEX Lunar Innovation Platform (FLIP) и собственият малък ровер на Astrobotic, CubeRover-1.

Търговски Доставки: Плакети от туристическата агенция Nippon, диск Nanofiche с обширна библиотека от документи, и контейнер MoonBox, съдържащ колекция от лични дрънкулки.

Първоначално целият този комплект товари трябваше да бъде доставен до Луната до края на 2025 г., но сега това ще се случи по-близо до средата на лятото на 2026 г.одина

Модулът Griffin-1 в момента се сглобява, като компанията тества и неговите двигатели. Той се очаква да бъде най-големият частно финансиран лунен модул, строен някога, надминавайки предишните рекордьори:

Blue Ghost на Firefly Aerospace, който достави приблизително 155 кг полезен товар.

Двете мисии на Intuitive Machines, които доставиха около 100 кг (и двете завършиха с преобръщане на модулите).

Griffin-1 ще остане най-големият, докато не бъде заменен от значително по-големите тритонни превозни средства на SpaceX и Blue Origin.

В контекста на отменената и възстановена мисия VIPER, заслужава да се отбележи, че Blue Origin е единствената компания, която се е съгласила да достави ровера на НАСА до Луната, като тяхното изстрелване е планирано за края на 2027 година.