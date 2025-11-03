Учени представиха първата радиокарта на Млечния път

За човешкото око, Млечният път е величествена, млечнобяла ивица, осеяна с милиарди звезди, които се простират през нощното небе. Но ако можехме да видим Вселената през очите на радиотелескоп, ще открием, че нашата галактика е несравнимо по-богата и сложна – истински космос от заредени частици, скрити магнитни полета и бушуващи енергийни процеси. Днес, научният свят ликува, след като бе представена първата по рода си пълноцветна радиокарта на Млечния път, обединяваща множество наблюдения в един зашеметяващ и информативен набор от данни.

За разлика от оптичния сигнал, който е силно ограничаващ и позволява да виждаме само светлината, радиочестотите ни дават пълнокръвна картина на галактическите събития. За да превърнат тези невидими честоти в нещо разбираемо, учените са приложили гениално кодиране:

Топли и ярки цветове (оранжево, червено): Те представят най-ниските дължини на вълните, които показват региони на експлозии на свръхнови и стари, умиращи звезди.

Студени цветове (синьо, виолетово): Отразяват високите честоти, които маркират активните области на формиране на нови звезди.

Този колоритен формат е много повече от естетика – той позволява на астрономите мигновено да фокусират вниманието си върху най-значимите явления, като разкриват местоположението на космически прах, плазма и ехото от звездни катаклизми.

Данните, които стоят зад този епичен галактически портрет, са събрани благодарение на радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), разположен в Австралия. Съоръжението, което прилича на гигантска мрежа от 4096 антени, работи неуморно.

Изследването комбинира данни от два ключови етапа: първоначалните наблюдения от 2013–2015 г. (познати като GLEAM) и по-новите, значително подобрени данни от 2018 г. (GLEAM-X), събрани след обновяването на антенната решетка.

Комбинирането на тези два масива обаче се оказва титанично предизвикателство. Условията в йоносферата са варирали значително през годините, което прави данните несъвместими. За да се синхронизират и съчетаят двете проучвания, са били необходими милиони часове суперкомпютърна обработка! Усилието обаче се е увенчало с успех.

Това комбинирано изследване обхваща внушителните 95% от видимия Млечен път от Южното полукълбо, работещо в диапазона 72–231 MHz. Към момента, това е най-подробната и точна цветна радиокарта на нашата галактика.

Ако тази карта е впечатляваща, то бъдещето звучи направо научнофантастично. Следващият еволюционен скок в картирането ще настъпи едва след като бъде въведен в експлоатация новият радиотелескоп SKA (Square Kilometre Array), който обещава да бъде хиляди пъти по-чувствителен от MWA. Дотогава, обаче, тази карта ще остане безценно съкровище за астрономите, изучаващи раждането и смъртта на звездите във Вселената.