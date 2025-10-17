Новини
Технологии »
Събраха 50 електрически таксита в улица без изход след нелепа шега

Събраха 50 електрически таксита в улица без изход след нелепа шега

17 Октомври, 2025 18:54 1 028 1

  • waymo-
  • такси-
  • автономно такси

Колите са останали на място около 10 минути

Събраха 50 електрически таксита в улица без изход след нелепа шега - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Група пакостливи технологични ентусиасти в Сан Франциско успешно създадоха това, което нахално нарекоха първата в света „Waymo DDOS“ – атака за отказ на услуга, но срещу флотата от роботизирани таксита в реалния свят. Организирана от самопризнатия шегаджия Райли Уолц, акцията включваше петдесет участници, които едновременно повикаха Waymo такси на най-дългата улица без изход в града през юли.

Резултатът беше странно и незабавно задръстване, тъй като десетки безпилотни автомобили на Waymo се събраха послушно на единствената непроходима улица, което ефективно прекъсна услугата на роботизираните таксита за легитимните клиенти в непосредствена близост. Въпреки че никой от участниците не се качи в превозните средства, автомобилите стояха в продължение на около десет минути, преди да потеглят автономно, което доведе до такса от пет долара за всеки шегаджия за неявяване.

Уолц изненадващо похвали компанията за автономни споделени пътувания за реакцията ѝ, отбелязвайки, че в крайна сметка тя е деактивирала всички заявки за пътувания в радиус от два блока до следващата сутрин. Waymo от своя страна потвърди, че системата им може автоматично да открива и ограничава броя на пътуванията, изпратени до определено място, като се адаптира към това, което те считат за обичайни сценарии, като масови заявки след голямо събитие. Въпреки координираната шега, Waymo настоява, че непрекъснато усъвършенства системата си, за да управлява разпределението на автопарка и да поддържа високо качество на преживяването на пътниците в стотиците хиляди седмични пътувания.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 1 Отговор
    "Самопризнатият" какво рече ???!!!
    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    19:05 17.10.2025