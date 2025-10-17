Събраха 50 електрически таксита в улица без изход след нелепа шега

Група пакостливи технологични ентусиасти в Сан Франциско успешно създадоха това, което нахално нарекоха първата в света „Waymo DDOS“ – атака за отказ на услуга, но срещу флотата от роботизирани таксита в реалния свят. Организирана от самопризнатия шегаджия Райли Уолц, акцията включваше петдесет участници, които едновременно повикаха Waymo такси на най-дългата улица без изход в града през юли.

Резултатът беше странно и незабавно задръстване, тъй като десетки безпилотни автомобили на Waymo се събраха послушно на единствената непроходима улица, което ефективно прекъсна услугата на роботизираните таксита за легитимните клиенти в непосредствена близост. Въпреки че никой от участниците не се качи в превозните средства, автомобилите стояха в продължение на около десет минути, преди да потеглят автономно, което доведе до такса от пет долара за всеки шегаджия за неявяване.

The plan? At dusk, 50 people went to San Francisco's longest dead-end street and all ordered a Waymo at the same time.



The world's first: WAYMO DDOS pic.twitter.com/DEDH0tdMKP — Riley Walz (@rtwlz) October 12, 2025

Уолц изненадващо похвали компанията за автономни споделени пътувания за реакцията ѝ, отбелязвайки, че в крайна сметка тя е деактивирала всички заявки за пътувания в радиус от два блока до следващата сутрин. Waymo от своя страна потвърди, че системата им може автоматично да открива и ограничава броя на пътуванията, изпратени до определено място, като се адаптира към това, което те считат за обичайни сценарии, като масови заявки след голямо събитие. Въпреки координираната шега, Waymo настоява, че непрекъснато усъвършенства системата си, за да управлява разпределението на автопарка и да поддържа високо качество на преживяването на пътниците в стотиците хиляди седмични пътувания.