Автономно такси навлезе в зона на въоръжен полицейски арест (ВИДЕО)

Waymo, водещ играч в сектора на автономното шофиране, направи критичен пропуск в оперативния си протокол, след като едно от неговите роботизирани таксита небрежно премина през кръстовище, където полицаи от LAPD провеждаха арест за тежко престъпление с включено оръжие. Инцидентът, запечатан на видео от създателя на съдържание Алекс Чой, подчертава настоящите ограничения на автономните превозни средства при разпознаването и адекватната реакция на динамични, силно променливи извънредни ситуации, предизвикани от хора.

Кадрите показват, че безпилотното превозно средство завива наляво и продължава направо към мястото на ареста, минавайки на метри от заподозрян, лежащ по корем на земята, докато няколко полицаи са извадили оръжията си. Автомобилът, който се движеше в ситуация с реална стрелба, забави за кратко, но в крайна сметка продължи по маршрута си, което предизвика викове от полицейските служители, които се чуваха да дават указания на автомобила да напусне района. LAPD потвърди, че инцидентът е станал около 3:40 сутринта в центъра на Лос Анджелис, но заяви, че кратката намеса на роботаксито в крайна сметка не е променила тактиката на полицейските служители и не е попречила на ареста.

От своя страна Waymo омаловажи сериозността на инцидента, като отбеляза, че цялата ситуация е продължила само около 15 секунди и пътниците са били транспортирани безопасно. Представител на компанията издаде стандартен отговор, в който се казва: „Безопасността е наш най-висок приоритет в Waymo... Когато се сблъскваме с необичайни събития като това, ние се учим от тях, докато продължаваме да подобряваме безопасността по пътищата и да работим в динамични градове.“

Инцидентът подчертава спешната необходимост автономните системи да интерпретират по-добре сложните, нестандартни визуални и слухови сигнали при спешни ситуации. Въпреки че Waymo и LAPD поддържат редовна комуникация чрез денонощна гореща линия, изкуственият интелект на автомобила явно не е възприел сериозността на ситуацията – стрелба и крещящи полицаи – като пълна и необходима заповед за спиране, което повдига сериозни въпроси за безопасността, тъй като безпилотната технология се разпространява в натоварени метрополни райони.