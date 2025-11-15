Автономни таксита на Tesla започват да се движат в Европа

Tesla активно полага основите за услуга „робо такси” в Европа. Това е важна стъпка към реализирането на целта на Елон Мъск за напълно автономна флота, оперираща в целия свят. Най-важният показател за това е, че Tesla Model Y наскоро беше забелязан да оперира с пълни възможности за автономно шофиране (FSD) в Барселона, Испания, и е получил официална акредитация от Европейския съюз.

Прототипът Model Y беше забелязан със стикер, показващ, че се използва в тестове от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия, по-специално от Дирекцията за енергетика, мобилност и климат, за устойчива, интелигентна и безопасна мобилност. Интересното е, че тази институция, разположена в Испра, Италия, се занимава с нови форми на транспорт, и нейното участие означава, че Европейският съюз цени и одобрява технологията за автономно шофиране по обществените пътища, проправяйки пътя за потенциални търговски приложения. Табелата потвърждава също, че тестовете включват видеозаписи и че чувствителното съдържание е било „пикселизирано“, за да се защити личният живот на гражданите.

Тестовете на JRC допълват ускорените регионални усилия на Tesla. Компанията наскоро публикува конкретна обява за работа, в която търси специалист по тестове за автономно шофиране, базиран в Испания, подчертавайки фокуса на страната като тестова площадка в Европа. Това е в съответствие с последните изявления на Tesla, че разширява тестовете си за FSD в няколко европейски страни и признава, че всеки пазар има свои регулаторни пречки, правила за движение и геометрия на пътищата.

Крайната цел на Tesla е Cybercab, специално проектиран двуместен автономен автомобил без волан и педали, чието производство в САЩ е планирано за 2026 година. Въпреки това, следвайки настоящата си стратегия на пазари като Остин, Тексас, компанията стартира транспортна услуга, използваща модифицирани автомобили Model Y, които изискват присъствието на човешки шофьор, дори когато системата FSD на автомобила работи на пълна мощност.

С официалното участие на регулаторните органи на ЕС и набирането на персонал от Tesla, първите тестове на системата за роботизирани таксита под наблюдение ще започнат скоро, въпреки че все още има дълъг път до напълно безпилотната автомобилна услуга. Това ефективно ще стартира следващата фаза от автономното бъдеще на Tesla по европейските пътища.