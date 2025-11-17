Waymo сменя автонономните Jaguar-и с Hyundai

Waymo прави значителна промяна в стратегията си за автомобилния парк, като официално сключи партньорство с Hyundai, за да замени остаряващите си роботизирани таксита Jaguar I-Pace с голям брой нови кросоувъри Ioniq 5. Тази стъпка е необходима промяна, след като Jaguar прекрати производството на I-Pace, а предишното партньорство на Waymo за разработване на специален безпилотен автомобил с китайската компания Zeekr бе блокирано поради нарастващите политически напрежения и опасения относно митата и шпионажа.

Преходът вече е в ход, като главният изпълнителен директор на Hyundai, Хосе Муньос, потвърди, че първите електромобили Ioniq 5 вече са на пътя за „ръчно тестване“, оборудвани с усъвършенстваната технология за автономно шофиране от шесто поколение на Waymo. Новата система е оптимизирана по отношение на разходите и ефективността, като разполага с опростен набор от сензори: 13 камери (в сравнение с 29 при I-Pace), четири лидарни сензора (в сравнение с пет) и шест радарни сензора, както и набор от външни аудио приемници.

Ioniq 5 предлага множество предимства, kato се отличава с подобрени характеристики и по-ниски експлоатационни разходи в сравнение с преустановения I-Pace, а най-важното е, че автомобилите, предназначени за Waymo, ще бъдат произвеждани в САЩ в завода Metaplant America на Hyundai в окръг Брайън, щата Джорджия, което ще предпази компанията от геополитически рискове, свързани с веригата на доставки. Тези персонализирани роботаксита разполагат с модификации по поръчка, включително електрически врати, и ще бъдат оборудвани с хардуера за автономно шофиране на Waymo в отделен завод.

Waymo е под натиск от конкуренти като Tesla да се разширява бързо, като планира да стартира услуги в Маями, Сан Диего и Вашингтон през 2026 гodina, наред с международно разширяване, за да предлага обществени превози в Лондон през следващата година. Освен това компанията се готви за смела стъпка да предлага платени превози по магистралите в Сан Франциско, Финикс и Лос Анджелис.