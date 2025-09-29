Революция в колите под наем: Германци пращат автомобили до вратата ви с… геймъри

Немската компания Vay ще стартира услуга от разстояние в Берлин, която има за цел да реши проблема с вземането и връщането на коли под наем, особено за хора, които не живеят в близост до центъра на града или летищата. Тази иновативна услуга, която вече функционира в Лас Вегас, използва централно разположен „телешофьор“, който дистанционно управлява автомобила – електрическа Kia e-Niro – и го кара до местоположението на клиента, а след приключване на наемането го връща.

Планът на Vay да стартира в Берлин следва скорошна, решаваща промяна в германското законодателство. Макар че напълно безпилотните автомобили, като тези в САЩ, все още са забранени, германският парламент даде разрешение това лято за дистанционно управлявани автомобили, управлявани от обучени хора, да функционират в одобрени зони, като новата регулация ще влезе в сила на 1 декември тази година.

Процесът на доставка се управлява от шофьор в офис, който работи с усъвършенствана апаратура, наподобяваща симулатор за състезания, с три екрана, показващи околността на автомобила. Апаратурата включва волан, педали и голям червен бутон за спешни случаи, с който при необходимост автомобилът може да бъде бързо изключен и спрян. Веднага след като автомобилът бъде доставен, шофьорът може незабавно да се „телепортира“, за да управлява следващия автомобил в опашката.

Самите автомобили са Kia e-Niro, които са леко адаптирани с малко външно оборудване за наблюдение на покрива и отстрани; интериорът им остава практически непроменен, което гарантира познато преживяване за наемателя, след като седне зад волана. Автомобилите се движат със строгo ограничение на скоростта от 40 км/ч по време на фазата на дистанционно управление, което е ключова мярка за безопасност.

Vay вижда това като възможност за работа за хора, които търсят по-безопасна и по-предвидима работна среда, включително бивши таксиметрови шофьори, които са били жертви на насилие, недоволни служители на компании за споделено пътуване или шофьори на камиони, които искат да прекарват повече време у дома. Съоснователят Томас фон дер Охе отбелязва, че дистанционните шофьори получават редовни почивки и работят в екип.