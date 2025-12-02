Без празни обещания: Мате Римац вече е готов с това, което Мъск обещава от години (ВИДЕО)

Малко над година след първоначалното си представяне, проектът за автономна мобилност на Мате Римац, Verne (по-рано Project 3 Mobility), премина от концепция към конкретна реалност, представяйки огромна флотилия от над 60 функционални прототипа, готови за строги тестове. В скорошна актуализация създателят на хиперколата Nevera потвърди, че Verne не адаптира съществуващи превозни средства, както са направили конкуренти като Waymo, а вместо това проправя свой собствен път, като разработва изцяло специално създадено електрическо роботакси от нулата, проектирано изключително за автономна работа.

Двувратото превозно средство, което е приблизително с размерите на VW Golf, но максимизира вътрешното пространство, като се фокусира само върху двама пътници, е като салон на колела. Кабината е напълно лишена от традиционни контроли като волан или педали, създавайки пространство, където двете екстра големи седалки могат да се накланят напълно. Rimac твърди, че интериорът предлага повече пространство и функции, отколкото могат да бъдат намерени на задната седалка на Rolls-Royce с шофьор, като доказателство за това е огромен 43-инчов екран, предназначен за продуктивност или забавление.

Rimac подчертава, че мисията на Verne се простира отвъд обикновения транспорт. Той защитава концепцията като обществено средство, като твърди, че автономните таксита ще позволят на потребителите да си върнат загубеното време в трафика – време, което може да се използва за работа, срещи или отдих. Освен това, тази услуга ще предостави нова мобилност на лица, които понастоящем са изключени от шофирането, включително възрастни хора, млади хора и хора с увреждания.

Завършването на над 60 прототипа, които в момента преминават през обширни тестове за устойчивост на сблъсък, издръжливост и системна производителност в Загреб, представлява най-значителният етап от проекта до момента, поставяйки го на път за планираното му стартиране през 2026 година. Първоначалната услуга ще дебютира в Загреб, Хърватия, където Verne едновременно изгражда първото си производствено и сервизно съоръжение (или „Mothership“ център). Rimac обещава, че услугата ще предлага по-евтини пътувания от съществуващите услуги за превоз, като планира бързо разширяване в цяла Европа – включително Великобритания и Германия – и в Близкия изток скоро след това.