Автомобилните производители се готвят за нов недостиг на чипове

Въпреки първоначалните намерения да защити европейската автомобилна индустрия, ходът на нидерландското правителство да поеме контрола над производителя на чипове Nexperia предизвика обратен ефект, който може да доведе до нов, остър недостиг на полупроводникови компоненти. Напрежението между нидерландската компания майка и китайското ѝ дъщерно дружество, което е собственост на Wingtech Technology от 2017 г., ескалира, водейки до забрана за износ на продукти от Китай.

Китайската забрана за износ изолира автомобилните производители

Около 80% от продуктите на Nexperia се преработват в Китай, където се извършват ключови етапи като тестване и опаковане на силициевите пластини. След като китайските власти забраниха износа на тези местни продукти, автомобилните производители извън Китай внезапно се оказаха с ограничен достъп до критична гама полупроводникови компоненти.

Въпреки че делът на Nexperia в общия пазар на автомобилна електроника е едва 5%, компанията е водещ доставчик на определени електронни компоненти и има значително влияние върху световния пазар. Основните клиенти на Nexperia включват гиганти като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.

ACEA предупреждава: Чиповете ще стигнат за няколко седмици

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) предупреди, че наличните в момента в Европа чипове Nexperia ще стигнат само за няколко седмици. Това връща пазарните участници към кошмарните спомени от 2021 г., когато пандемията доведе до масов недостиг на полупроводници и срив в производствените планове.

Участниците на пазара са силно обезпокоени, че прогнозирането на бъдещите доставки от Nexperia ще бъде изключително трудно. Някои компоненти на компанията вече са достъпни за поръчка само след няколко месеца. За да изостри допълнително кризата, дъщерното дружество на Nexperia в Китай се готви да премине към четиридневна работна седмица.

Големите автомобилни производители вече предприемат мерки. Volkswagen сформира работна група за справяне с потенциалните проблеми. BMW и Stellantis също работят със своите доставчици, за да оценят мащаба на кризата. За разлика от тях, американските автомобилни производители са започнали да търсят алтернативи по-рано и се смята, че са по-добре защитени.

Геополитика, цени и алтернативи

Ръководството на китайската Wingtech оправда задържането на продуктите на вътрешния пазар с изисквания за контрол на износа, докато неофициални източници сочат към натиск от страна на американските власти върху нидерландското правителство. Холандският и китайският икономически министри планират спешни разговори по въпроса.

Междувременно, геополитическото напрежение вече има конкретни пазарни последици. Според TrendForce, тайванските производители на чипове наблюдават рязко увеличение на поръчките от автомобилния сектор. В резултат на това сроковете за доставка на определени полупроводникови компоненти вече са се увеличили до три месеца, а през текущото тримесечие се очаква цените да скочат с поне 5% до 20%.

Автомобилната индустрия се изправя пред нов тест за издръжливост, като успехът ѝ ще зависи от бързината, с която успява да намери алтернативни доставчици и да пренастрои своите вериги за доставки.