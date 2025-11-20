Новини
Производството на смартфони и лаптопи ще се срине през 2026-а

20 Ноември, 2025 13:53 2 193 7

  • смартфони-
  • лаптопи-
  • пазар-
  • чипове-
  • срив-
  • памет

Причина за това са покачващите се цени на DRAM и NAND паметта

Производството на смартфони и лаптопи ще се срине през 2026-а - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Светът на потребителската електроника е на прага на сериозна турбуленция. Анализаторите от TrendForce рязко преобърнаха оптимистичните си прогнози за 2026 година, като според тях очакваният минимален ръст в производството на смартфони (+0.1%) и лаптопи (+1.7%) сега изглежда като мираж. Причината? Една тежка, бързо набираща скорост криза на пазара на памети, която неминуемо ще тласне цените нагоре и ще отблъсне дори най-лоялните купувачи. Предстои ни срив, дирижиран от най-незабележимите, но жизненоважни компоненти – DRAM и NAND чиповете.

Тази година вече видяхме предвестника на бурята

Производствените разходи за смартфони скочиха заради поскъпването на RAM. Очаква се през четвъртото тримесечие договорните цени за DRAM да се увеличат с над 75% на годишна база. Като се има предвид, че паметта обикновено съставлява 10% до 15% от разходите за компоненти на един смартфон, до края на годината цената на готовите устройства ще се вдигне с тревожните 8% до 10%.

2026 година обещава само задълбочаване на проблема. Според TrendForce, договорните цени за DRAM и NAND ще продължат да летят нагоре, което ще повиши производствените разходи за смартфони с още 5% до 7%, а може би и повече. Този ценови натиск принуждава производителите към драстични мерки. Очаква се те да намалят дела на евтините, нископечеливши модели и безцеремонно да повишат цените на останалите смартфони.

В тази неравна борба, по-малките играчи са обречени. Те ще останат с остатъците от памет поради недостига, което неминуемо ще доведе до спад в продажбите и неизбежна консолидация на пазара. Както обикновено става в кризисни времена, големите играчи ще използват ситуацията, за да увеличат своя дял, докато по-малките потъват.

Пазарът на лаптопи

Той също е подложен на натиск от две посоки, който е дори по-опасен от този при смартфоните. Първо, недостигът на памет тласка цените нагоре. Второ, макроикономическата нестабилност вече намалява търсенето, а покачващите се цени ще го задушат напълно. Преди кризата паметта представляваше 10% до 18% от цената на компонентите на лаптопа, но през 2026 г. този дял лесно може да надхвърли 20%. Ако доставчиците прехвърлят цялото увеличение върху потребителите, цените на лаптопите могат да скочат средно с 5% до 15%.

Потребителското поведение вече се променя, показвайки ясен отказ от нови покупки:

Ниският сегмент: Търсенето се срива, тъй като животът на съществуващите лаптопи се удължава или потребителите преминават към употребявани машини.
Средният сегмент: Хората също удължават живота на своите лаптопи, замразявайки търсенето на нови модели.
Високият сегмент: Дори и най-платежоспособните купувачи ще се насочат към по-евтини конфигурации, стискайки бюджета си.
Производителите ще бъдат притиснати допълнително от търговците на дребно, които отчаяно ще се борят да запазят някаква атрактивност на цените си.

В тази обстановка на срив, дори пазарът на компютърни монитори няма да се размине без последствия, макар и по косвен път. Продажбите им се очаква да намалеят с 0.4%, тъй като обикновено се купуват като допълнение към новите компютри. За щастие, поне техните цени няма да скочат, тъй като не използват памет с голям капацитет – малко утешение в общата картина на потребителски отказ и скъпотия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    8 4 Отговор
    За какво са ви компютри без Интернет?

    13:58 20.11.2025

  • 2 колко скочиха пройзводствените разходи

    14 3 Отговор
    Един Айфон излиза под $10 от Китай. Ще стане $12. Което е обективна причина фирмата да го дигне за клиентите с едни $200. Нали?

    14:09 20.11.2025

  • 3 От чужбина

    12 1 Отговор
    А от какъв зор на всякъде чипове? И на тоалетните казанчето вече им поставят електроника. Да, имат сензор и не се натискат копчета, не се дърпат въженца. Само не знам какво ще стане ако спре тока за повече от час време.

    14:18 20.11.2025

  • 4 УдоМача

    10 1 Отговор
    А най-важното е да НЕ СЕ използва Уиндоус! Алтернативи, които са по-безопасни,и с които хардуерът работи по-добре има колкото искаш..

    14:18 20.11.2025

  • 5 Зевс

    16 1 Отговор
    Цените скачат, понеже изкуствения интелект изисква огромно количество памет и сторидж и накрая какво, радваме се на фалшиви картинки и видеа.

    14:28 20.11.2025

  • 6 Продуктово позициониране

    8 1 Отговор
    Статия реклама за черен петък.

    14:45 20.11.2025

  • 7 Медуня

    2 4 Отговор
    от русия ще купуваме безаналогови небинарни дървени компютри...

    15:26 20.11.2025