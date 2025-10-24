Sharp влиза на автомобилната сцена с кола, която ще се свързва с вашия тостер и хладилник

Последната инициатива на гиганта в света на електрониката - Sharp да навлезе в автомобилния сектор придобива форма със значително усъвършенствания концепт за електрически миниван LDK+, който е резултат от усилията на отдела за научноизследователска и развойна дейност и производствените възможности на неговата компания майка Foxconn. Отивайки далеч отвъд първоначалния прототип, тази нова версия, чиято премиера е насрочена за Japan Mobility Show, приема пропорции, по-близки до тези на конвенционалния миниван, като се отказва от профила с кабина над двигателя в полза на по-изразена предна част с покрита решетка и LED осветление по цялата ширина. Запазването на традиционните огледала и дръжки на вратите ясно показва, че този концепт бързо се приближава към производствена реалност.

Истинската иновация на LDK+ е в интериора, където широка отворена зона без колони води до интериор, който Sharp описва като „разширение на хола“, когато автомобилът е паркиран. Интериорът, наподобяващ салон, се отличава с равен под, въртящо се шофьорско място, което може да се обърне към задната част, конзола със сгъваема маса и осветление, което осигурява максимален комфорт в багажното пространство. Макар че масивният 65-инчов екран от предишната версия е изчезнал, обновеният модел умело включва проектор и сгъваем екран над задната седалка, превръщайки интериора в мобилен киносалон или отдалечен офис.

Под общата си, но функционална двуцветна обшивка, електромобилът използва собствената AIoT платформа на Sharp за безпроблемна интеграция с домакински уреди като климатици, хладилници и други и използва AI, за да научи предпочитанията на потребителите. Той разполага и с V2H (Vehicle-to-Home) функционалност, поддържаща интеграция със слънчеви панели и жилищни батерийни системи за интелигентно управление на енергията. Миниванът е изграден върху същата основа като Foxconn Model A, чието компактно 4,3-метрово купе е проектирано за гъвкавост. Миниванът на Foxconn е планиран за пускане на японския пазар в началото на 2027 година, с последващо разпространение на пазарите на АСЕАН. Въпреки че подробностите за електрическата задвижваща система и батерията на LDK+ – които се очаква да бъдат пренесени от платформата на Foxconn – все още не са ясни, Sharp се очаква да публикува подробен график на Japan Mobility Show на 30 октомври, като един доклад посочва целева дата за пускане на пазара през фискалната 2027 година.