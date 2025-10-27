Дългоочакваният Galaxy TriFold може и да не се появи в Европа

Предстоящият тройносгъваем телефон на Samsung, за който се говори, че ще разтърси индустрията, ще има изключително ограничено първоначално пускане на пазара, според изтекла информация от уважавания в индустрията Еван Блас. Той предполага, че този авангарден телефон ще бъде ограничен до Южна Корея, Китай, Сингапур, Тайван и потенциално ОАЕ. Останалият свят, включително големите пазари на Северна Америка и Европа, според информацията няма да има късмет с модела от първо поколение.

Това предпазливо регионално пускане на пазара се дължи на традиционната предпазливост на Samsung по отношение на радикално нови форми, стратегия, наблюдавана наскоро при ограниченото пускане на Galaxy Z Fold 6 SE. Устройството, което се сгъва два пъти, за да предложи по-широко изживяване, представлява най-голямата промяна в дизайна от оригиналния Galaxy Fold през 2019 година, но несигурността относно потребителското търсене на новата форма е причинила забавяния в производството.

Подчертавайки още повече предпазливия подход към пазара, Samsung планира минимално първоначално производство от само 50 000 бройки. Слуховете за цената на телефона, която е около 3000 евро, вероятно са друг ключов фактор в решението да се ограничи наличността му, тъй като компанията оценява жизнеспособността на такъв премиум нишов продукт. TriFold, който в крайна сметка може да бъде кръстен Galaxy G Fold или Multifold 7, е планиран за публично представяне на срещата на APEC следващия месец, където се очаква да бъде изложен под стъкло без никакви демонстрации на живо преди предполагаемия старт на продажбите по-късно тази година.