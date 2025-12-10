Новини
Технологии »
Разкриха кои са най-продаваните смартфони през Q3 на 2025-та

Разкриха кои са най-продаваните смартфони през Q3 на 2025-та

10 Декември, 2025 13:23 634 0

  • apple-
  • iphone-
  • samsung-
  • galaxy

Apple води в класацията

Разкриха кои са най-продаваните смартфони през Q3 на 2025-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В познатата история, която подчертава трайната привлекателност и динамика на продажбите на нефлагманските модели на Apple, iPhone 16 беше най-продаваният смартфон в света през третото тримесечие (Q3) на 2025 година според пазарните данни на Counterpoint Research. iPhone 16 заема 4% от общия обем на всички глобални доставки за периода, запазвайки първото място за трето поредно тримесечие, като се възползва значително от празничните промоции в Индия и устойчивото възстановяване в Япония, което спомогна за ограничаване на типичния сезонен спад в продажбите преди пускането на нов флагмански модел.

Apple постигна силно представяне през тримесечието, заемайки четирите първи места в глобалната класация на 10-те най-продавани модела, което е в съответствие с предишните години, когато излизащата серия запази доминиращата си позиция въпреки предстоящото пускане на пазара на наследник. Пълната гама на Apple в челните позиции включваше:

1. iPhone 16

2. iPhone 16 Pro

3. iPhone 16 Pro Max

4. iPhone 16e

Samsung беше единственият друг производител, който се класира в топ 10, заемайки останалите пет места изцяло с модели от масовата си серия Galaxy A. Забележително е, че нито един флагмански модел на Samsung от сериите Galaxy S или Z не се класира в списъка, което подчертава важността на достъпния сегмент за общия обем на продажбите. Моделите на Samsung, класирали се на челни позиции са:

5. Galaxy A16 5G (най-продаваното Android устройство в световен мащаб за тримесечието)

6. Galaxy A06

7. Galaxy A36

8. Galaxy A56

9. Galaxy A16 (4G)

Списъкът се допълва от ново попълнение в премиум сегмента – новоизлезлият iPhone 17 Pro Max, който заема 10-то място въпреки ограничената си наличност, тъй като е в продажба едва от края на септември. Като цяло, топ 10 на смартфоните допринасят за 20% от общия обем на световния пазар на смартфони за третото тримесечие на 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ