Разкриха кои са най-продаваните смартфони през Q3 на 2025-та

В познатата история, която подчертава трайната привлекателност и динамика на продажбите на нефлагманските модели на Apple, iPhone 16 беше най-продаваният смартфон в света през третото тримесечие (Q3) на 2025 година според пазарните данни на Counterpoint Research. iPhone 16 заема 4% от общия обем на всички глобални доставки за периода, запазвайки първото място за трето поредно тримесечие, като се възползва значително от празничните промоции в Индия и устойчивото възстановяване в Япония, което спомогна за ограничаване на типичния сезонен спад в продажбите преди пускането на нов флагмански модел.



Apple постигна силно представяне през тримесечието, заемайки четирите първи места в глобалната класация на 10-те най-продавани модела, което е в съответствие с предишните години, когато излизащата серия запази доминиращата си позиция въпреки предстоящото пускане на пазара на наследник. Пълната гама на Apple в челните позиции включваше:

1. iPhone 16

2. iPhone 16 Pro

3. iPhone 16 Pro Max

4. iPhone 16e

Samsung беше единственият друг производител, който се класира в топ 10, заемайки останалите пет места изцяло с модели от масовата си серия Galaxy A. Забележително е, че нито един флагмански модел на Samsung от сериите Galaxy S или Z не се класира в списъка, което подчертава важността на достъпния сегмент за общия обем на продажбите. Моделите на Samsung, класирали се на челни позиции са:

5. Galaxy A16 5G (най-продаваното Android устройство в световен мащаб за тримесечието)

6. Galaxy A06

7. Galaxy A36

8. Galaxy A56

9. Galaxy A16 (4G)

Списъкът се допълва от ново попълнение в премиум сегмента – новоизлезлият iPhone 17 Pro Max, който заема 10-то място въпреки ограничената си наличност, тъй като е в продажба едва от края на септември. Като цяло, топ 10 на смартфоните допринасят за 20% от общия обем на световния пазар на смартфони за третото тримесечие на 2025 година.