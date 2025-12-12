Samsung пусна ново 60W зарядно, което подсказва за дългоочакван ъпгрейд

Samsung даде старт на състезанието за най-доброто зареждане с тихото пускане на пазара на новия си 60W Power Adapter (EP-T6010NBEGWW) на различни международни пазари. Този ход потвърждава, че предстоящият Galaxy S26 Ultra ще разбие дългогодишния таван от 45W, който от години тормози най-висококачествените смартфони на Samsung.

Новият 60-ватов адаптер, който ще се продава на цена 53 евро в Европа и ще бъде наличен само в черно, се позиционира като универсално решение за захранване за цялата Galaxy екосистема, съвместимо с телефони, таблети и лаптопи Galaxy Book.

Максимална мощност е 60 W чрез един USB-C порт с поддръжка на Super Fast Charging 2.0 с USB-PD 3.0 и PPS (5-20V) при до 3A. Този PPS диапазон е критичният фактор, който позволява по-висока мощност в сравнение с по-старото 45W зарядно устройство. : Включва стандартна защита от прегряване, защита от претоварване и защита от късо съединение.

Пускането на 60W зарядното устройство е пряко свързано със спекулациите, че Galaxy S26 Ultra ще поддържа 60W кабелно зареждане, което е с около 33% повече от максималните 45W на предишните Ultra модели. Освен това, според слуховете, S26 Ultra ще увеличи скоростта на безжичното зареждане до 25W нагоре от 15W при S25 Ultra. Очаква се S26+ от средния клас да запази 45W кабелно зареждане и да увеличи безжичното до 20 W, докато базовият модел S26 остава с 25 W кабелно зареждане според повечето доклади. Тази стратегия ясно позиционира модела Ultra като единственото устройство, което се възползва от новата най-бърза технология за зареждане на Samsung.