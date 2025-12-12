Новини
Samsung пусна ново 60W зарядно, което подсказва за дългоочакван ъпгрейд

Samsung пусна ново 60W зарядно, което подсказва за дългоочакван ъпгрейд

12 Декември, 2025

Новият адаптер е намигване към Galaxy S26 Ultra

Samsung пусна ново 60W зарядно, което подсказва за дългоочакван ъпгрейд - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung даде старт на състезанието за най-доброто зареждане с тихото пускане на пазара на новия си 60W Power Adapter (EP-T6010NBEGWW) на различни международни пазари. Този ход потвърждава, че предстоящият Galaxy S26 Ultra ще разбие дългогодишния таван от 45W, който от години тормози най-висококачествените смартфони на Samsung.

Новият 60-ватов адаптер, който ще се продава на цена 53 евро в Европа и ще бъде наличен само в черно, се позиционира като универсално решение за захранване за цялата Galaxy екосистема, съвместимо с телефони, таблети и лаптопи Galaxy Book.

Samsung пусна ново 60W зарядно, което подсказва за дългоочакван ъпгрейд

Максимална мощност е 60 W чрез един USB-C порт с поддръжка на Super Fast Charging 2.0 с USB-PD 3.0 и PPS (5-20V) при до 3A. Този PPS диапазон е критичният фактор, който позволява по-висока мощност в сравнение с по-старото 45W зарядно устройство. : Включва стандартна защита от прегряване, защита от претоварване и защита от късо съединение.

Пускането на 60W зарядното устройство е пряко свързано със спекулациите, че Galaxy S26 Ultra ще поддържа 60W кабелно зареждане, което е с около 33% повече от максималните 45W на предишните Ultra модели. Освен това, според слуховете, S26 Ultra ще увеличи скоростта на безжичното зареждане до 25W нагоре от 15W при S25 Ultra. Очаква се S26+ от средния клас да запази 45W кабелно зареждане и да увеличи безжичното до 20 W, докато базовият модел S26 остава с 25 W кабелно зареждане според повечето доклади. Тази стратегия ясно позиционира модела Ultra като единственото устройство, което се възползва от новата най-бърза технология за зареждане на Samsung.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Имам едно на сяоми от 4 години - 90 вата е, зареждам си лаптопа с него . Да им го пратя на самсуняците да се учат на него

    Коментиран от #2

    18:13 12.12.2025

  • 2 Моето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    редми, захвана трета година, фабрично си дойде с 67 вата.

    18:20 12.12.2025

  • 3 добре де,

    0 0 Отговор
    Значи ли всичко това, че ако вземеш едно китайско зарядно 120W и ще зареждаш двойно по бързо, а телефона ти ще стане двойно по добър? Тока на зареждане на една батерия не зависи по никакъв начин от модела и марката на едно съоръжеие в което е монтирана, а единствено от възможностите на самата батерия какъв заряден ток може да понесе без да прегрее, което пък може даже да причини експлозия и пожар. Както всички други компоненти, така и батериите претърпяват усъвършенстване с времето. Така по новите модели може да са с по съвременни батерии, които да понасят по гоям заряден ток, но с такова зарядно никак не е гарантирано, че няма да си взривиш стария телефон със стар модел батерия. затова производителя има препоръки винаги да се ползва оригинално зарядно за конкретния модел, а не каквто ти попадне или каквото ти предлагат от рекламите.

    Коментиран от #4

    18:23 12.12.2025

  • 4 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "добре де,":

    не значи. Първо, много е вероятно тези 120 вата, да са само като надпис.
    Второ, всеки телефон си има протоколи за зареждане, така, че ще се зарежда с толкоз, колкото му поддържа протокола.
    Пък също и кабела е от значение. Имам кабели които не пускат повече от 3 ампера. Оригиналния на 67 вата, качва и до 12 ампера. Има едно приложение "ампере", с което може да се проверяват стойностите при зареждане.

    18:44 12.12.2025