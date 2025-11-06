WhatsApp вече има приложение за Apple Watch

Най-популярната платформа за съобщения в света най-накрая пристигна на Apple Watch, след като WhatsApp пусна специално разработено приложение, което значително намалява зависимостта от iPhone. Новата версия за носене на китката освобождава потребителите, като им предоставя достъп до основните функции за съобщения, без да се налага постоянно да вадят мобилното си устройство.

Приложението е много по-стабилно от предишното, което предлагаше само известия, като позволява на потребителите да четат пълни, несъкратени съобщения и да превъртат по-голяма част от историята на чата си, за да видят важния контекст. То осигурява пълен двупосочен канал за комуникация от китката, като позволява на потребителите бързо да записват и изпращат гласови съобщения или да изпращат незабавни реакции с емоджи. Освен това приложението подобрява визуалното преживяване, като показва правилно изображения с висока резолюция и стикери директно на екрана на Apple Watch.

Въпреки това, някои ограничения, дължащи се на платформата Apple Watch, остават. Макар че потребителите вече могат да виждат незабавно известие за входящо обаждане и да идентифицират обаждащия се, без да проверяват телефона си, приложението понастоящем не може да обработва провеждането или приемането на обаждания директно през самия часовник. WhatsApp уверява своите потребители, че тази първоначална версия е само първата стъпка, с обещание за повече функционалност в бъдещи актуализации. В съответствие с ангажимента на услугата към поверителността на потребителите, цялата комуникация, преминаваща през приложението за Apple Watch, е защитена с криптиране от край до край, съответстващо на индустриалните стандарти. Приложението вече е достъпно за изтегляне и е съвместимо с всеки Apple Watch Series 4 или по-нов, работещ с watchOS 10 или по-нова версия.