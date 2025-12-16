Новини
Появиха се още подробности за сгъваемия iPhone Fold

16 Декември, 2025 15:20 375 0

  • apple-
  • iphone-
  • iphone fold-
  • сгъваем смартфон

Устройството ще разполага със страничен сензор за пръстови отпечатъци

Появиха се още подробности за сгъваемия iPhone Fold - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След години на спекулации в цялата индустрия, Apple е на прага да навлезе на пазара на сгъваеми смартфони с дебютното си устройство, наречено засега iPhone Fold, което се подготвя за дългоочакваното си пускане на пазара през 2026 година. В поредица от нови разкрития китайският източник Digital Chat Station хвърли светлина върху компромисите в дизайна и технологичните скокове, които Apple прави, за да гарантира, че първият си сгъваем телефон е не само премиум, но и изключително елегантен.

Ключовият извод е силната ангажираност на Apple да сведе до минимум дебелината на устройството, цел, която е довела до голяма жертва. Според слуховете iPhone Fold ще се откаже от Face ID. Вместо това, за удостоверяване на потребителите Apple се ориентира към страничен сензор за пръстови отпечатъци, като възприема системата Touch ID, с която iPad потребителите вече са запознати. Това решение е чисто практическо, като заобикаля необходимостта от обемистия хардуер на камерата TrueDepth, необходим за Face ID, и спестява важно вътрешно пространство.

Самото устройство ще бъде сгъваемо като книга, проектирано да се отваря хоризонтално, за да разкрие екран, подобен на таблет. Спецификациите на дисплея са изключително конкретни.

Основен сгъваем дисплей е щедър диагонал от 7,58 инча. В знак на уважение към истински непрекъснатото преживяване на екрана, този вътрешен дисплей ще разполага с камера за селфи под дисплея, което елиминира всякакви видими изрезки или отвори при разгъване. По-конвенционалният дисплей на капака е с диагонал 5,25 инча и ще използва стандартен отвор за предната камера.

По отношение на оптиката, iPhone Fold ще използва двойна задна камера, като поне един от сензорите ще се похвали с резолюция от 48 мегапиксела. Този акцент върху по-малко, но висококачествени сензори, вместо пренаселен масив, се вписва перфектно в настоящата философия на Apple за камерите, което предполага фокус върху изображения с флагманско ниво.

Анализаторите и наблюдателите на индустрията са единодушни, дългоочакваното появяване на Apple може да се окаже промяната, която най-накрая ще превърне сгъваемите телефони от нишов луксозен продукт в масов.


