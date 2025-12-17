Изтекоха всички нови продукти на Apple за 2026-та

Слуховете около Apple се засилиха след безпрецедентно нарушение на сигурността. Прототип на iPhone с ранна вътрешна версия на iOS 26 – първоначално с кодово име „iOS 19“ – беше открит в продажба, разкривайки обширна продуктова пътна карта, която се простира до 2026 и 2027 година. Това не е просто малка актуализация, а поглед към една година, която може да предефинира хардуерната идентичност на Apple.

Изтичането на информация потвърждава, че 2026 година ще бъде годината на iPhone Fold (с кодово име V68). В изненадваща промяна в дизайна, насочена към постигане на ултратънко шаси, Apple според информациите се отказва от Face ID на сгъваемия модел в полза на странично монтиран сензор Touch ID, както вече ви споделихме. Очаква се устройството да разполага с огромен 7,58-инчов вътрешен дисплей с камера под панела, съчетан с 5,25-инчов екран на капака.

Към сгъваемия модел в гамата iPhone за 2026 година се присъединяват iPhone 17e (V159), флагманският iPhone 18 Pro (V63) и iPhone 18 Pro Max (V64). Интересното е, че „iPhone Air 2” (V62) все още фигурира в кода, въпреки че напоследък в бранша се носят слухове, че разработката му е в застой.

Компютрите ще претърпят промяна с появата на „евтин MacBook” (J700). Според слуховете, това устройство ще се захранва от чип A18 Pro и изглежда е насочено директно към пазара на образованието и конкурентите на Chromebook. За напредналите потребители, пътната карта подробно описва прехода към чипове M5 Pro и M5 Max за MacBook Pro, Mac mini и Mac Studio до средата на 2026 година, последван от дебюта в края на 2026 година на MacBook Pro с M6, които ще разполагат с дългоочакваните OLED дисплеи.

В областта на таблетите, iPad 12 (J581/J582) се очаква да получи чип A19, с което най-накрая Apple Intelligence ще бъде въведена в модела от входно ниво. Междувременно iPad Air ще премине към чип M4 и ще включва патентования от Apple безжичен мрежов чип N1 за подобрена свързаност.

Амбициите на Apple в областта на „дома“ най-накрая се превръщат в реалност. Изтеклата информация споменава Tabletop Robot (J595) с подвижен дисплей, както и специален Smart Home Hub в версии за монтаж на стена (J491) и на основа (J490). Други забележителни споменавания включват AirTag 2 (B589), който се чаква в началото на 2026 година с подобрен обхват и нова система за управление на батерията. HomePod mini 2 (B525), дългоочаквано обновяване на компактния високоговорител. Vision Air (N100), по-леки и по-достъпни очила за смесена реалност и AI Smart Glasses (N401), устройство, оборудвано с камера, предназначено да се конкурира с Meta Ray-Bans.

Зад кулисите A20 и A20 Pro (T8160) се разработват на базата на революционен 2nm процес за серията iPhone 18. Кодът разкрива също чипа M6 (T8152), S11 за Apple Watch Series 12 и чип U3 Ultra Wideband от трето поколение (T2034).

Макар че софтуерните препратки никога не са гаранция за пускането на крайния продукт, подробностите във файловата система на iOS 26 подсказват, че Apple се готви за най-агресивната си продуктова експанзия от десетилетие насам.