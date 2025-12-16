Waze въвежда една от най-желаните функции

След години на молби от страна на своите потребители, Waze най-накрая се заема да интегрира индикатори за светофарите в своите карти. Тази на пръв поглед елементарна функция, която от векове е стандартна в приложението Maps на Google, сега официално е в начален етап на тестване.

Първоначалното внедряване е ограничено и засега е достъпно само за потребителите в родната страна на Waze – Израел. Това е важна първа стъпка към реализирането на една от най-желаните функции на приложението, която Waze потвърди по-рано тази година като официално „в плана за развитие“. Честно казано, продължителното чакане беше причина за много главоблъскане, особено като се има предвид, че Waze теоретично можеше да използва съществуващите изчерпателни данни за светофарите, които вече са картографирани от Google Maps в различни страни.

Интересното е, че разработчиците подхождат предпазливо, за да предотвратят претрупването на екрана – постоянна грижа за шофьорите, които разчитат на Waze заради чистия му интерфейс и бързите предупреждения за опасности. Когато потребителят е в активен режим на навигация, приложението ще показва максимум три предстоящи светофара в даден момент. Това разумно ограничение има за цел да запази фокуса на шофьора върху предстоящите завои и пътните условия в реално време.

Ако обаче просто използвате приложението в режим „круиз“ без зададена конкретна дестинация, приложението ще показва всички светофари в близост до текущото ви местоположение, предлагайки по-широк поглед върху местните кръстовища.

Въпреки че няма официален график за по-широко, глобално разгръщане, самото съществуване на този тест е ясен сигнал, че дългият период на чакане наближава края си.