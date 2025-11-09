Google Maps получава мощна актуализация и интеграция с Gemini

Светът на автомобилите претърпява революция, движена от изкуствения интелект, а сега е времето навигационните системи да се сдобият със собствен мозък. Google пуска мащабна актуализация за своето приложение Google Maps, която влива мощта на модела Gemini, преосмисляйки изцяло пътуването и ориентацията. Край на монотонните и често подвеждащи напътствия – на хоризонта се задава една по-интелигентна, по-интуитивна и несравнимо по-удобна ера за шофьорите.

Всички познаваме наизуст сухата, почти роботизирана фраза: "Завийте надясно след 500 метра." Но колко често тези "500 метра" се оказват неясен ориентир в градската джунгла? Според информация на Carscoops, Google най-накрая е решил този вечен проблем. Благодарение на Gemini, Google Maps ще започне да навигира, използвайки забележими обекти като ориентири: бензиностанции, популярни заведения, паметници или емблематични сгради.

Оттук насетне, вместо да слушаме безлични команди, ще чуваме нещо от рода на: "Завийте надясно след ресторант Thai Siam" или "След като минете голямата червена банка, сменете лентата." Тази функция е захранена от изкуствения интелект, който борави с данни за над 250 милиона локации и ги преплита с визуалното богатство от Street View, за да избере най-ярките и безпогрешни забележителности по нашия маршрут. Това е скок от абстрактното към конкретното, който силно улеснява шофьорите.

Gemini влиза в ролята на местен експерт, който се вози до вас на предната седалка. Интеграцията прави навигацията не просто по-точна, но и дълбоко интелигентна. Вече не е необходимо да се ограничаваме само до въпроси за посоката. С простото "Hey Google", шофьорите могат да задават всякакви, дори сложни, въпроси: "Има ли по маршрута бюджетен ресторант с вегански ястия?" или "Каква е актуалната ситуация с паркирането в центъра на града?"

Gemini ще филтрира необходимата информация, ще предложи най-удобното място за паркиране или дори ще разкрие кои ястия са хитът на деня в избрано от вас заведение. Google сам признава, че това е сливане на данни от Maps, Gemini и проверени уеб източници, което дава на потребителя достъп до невъобразимо богатство от знания. Освен това, на водачите ще бъде разрешено да подават гласови сигнали за пътни инциденти или задръствания, казвайки просто: "Виждам катастрофа" или "Тук има тапа."

Дори когато просто обикаляме града без предварително зададен маршрут, новата система ще работи проактивно. Чрез проактивни известия шофьорите ще бъдат предупреждавани за задръствания, инциденти или пътни ремонти пред тях. Това е функция, която спестява време и нерви, позволявайки да се избегнат нежеланите закъснения, преди те дори да са се появили.

Актуализацията не подминава и функцията Google Lens. Кликвайки върху иконата на камерата в лентата за търсене на Maps, потребителят може да насочи обектива към сграда или заведение и мгновено да научи всичко за него. Gemini ще разясни защо един ресторант е толкова популярен, каква е неговата специфика и дори ще предаде атмосферата вътре. Lens Built With Gemini тръгва първоначално в САЩ, като се очаква скоро да обхване и останалите региони.