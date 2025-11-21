Искате или пък не, но изкуственият интелект навлиза и в автомобилите

Автомобилният свят преживява тиха, но революционна промяна. Производителите на електрически превозни средства (EV) бързо осъзнават, че не могат да спечелят софтуерната война сами. Ключът към интелигентния автомобил на бъдещето се оказва Изкуственият интелект (AI), предоставен от технологичните гиганти. Шведската марка Polestar направи решителна стъпка, обявявайки, че постепенно ще интегрира Google Gemini във всички свои модели, превръщайки го в мозъка на бордовата система.

Gemini в салона: Повече от гласова команда

Плановете на Polestar, детайлно описани от Autoevolution, очертават замяната на досегашния Google Assistant с пълноценната AI платформа Gemini. Това е много повече от просто обновяване на гласовия асистент.

Първата публична демонстрация на тази интеграция беше осъществена в седана Polestar 5 fastback по време на технологичната конференция Slush в Хелзинки. Марката показа как Gemini работи директно, имплементирано в колата, а не като проста връзка със смартфон. Според Сид Одедер, директор на Polestar UI/UX, Gemini ще поеме ролята на основен "дигитален събеседник", който ще контролира функциите на автомобила и ще отговаря на всички заявки на водача.

Еволюция на диалога: От команда до естествен разговор

Ключовата промяна, която Gemini въвежда, е преминаването от строго "командващ" диалог към комуникация в реално време. Вместо да дава точно формулирани команди, шофьорът ще може буквално "да мисли на глас". Gemini ще бъде в състояние да поддържа разговор, да разбира контекста, да възприема разяснения и поредица от свързани запитвания.

Това означава, че комуникацията вече няма да се ограничава до елементарни заявки като "увеличи звука" или "намери маршрут до вкъщи". Водачът ще може да обсъжда сложни въпроси, да иска детайлни обяснения, да планира комплексни пътувания или да научава нови неща, докато шофира. Автомобилът се трансформира от транспортно средство в интелигентен мобилен асистент, работещ на нивото на най-съвременните чатботове.

Защо автомобилните гиганти капитулират пред ИТ мощта

В продължение на години повечето автомобилни производители упорито се опитваха да развият свои собствени асистенти. Резултатите, меко казано, бяха посредствени. Дори марки, които претендираха за превъзходство, в крайна сметка загубиха битката. Причината е проста и очевидна: автомобилните компании са експерти в хардуера, дизайна и безопасността, но изостават драстично в облачните технологии, AI алгоритмите и ИТ инфраструктурата.

В момента на пазара се оформят няколко големи технологични лагера:

OpenAI/ChatGPT: Volkswagen и Mercedes-Benz вече интегрират ChatGPT в своите MBUX системи.

xAI/Grok: Tesla, въпреки имиджа си на софтуерна компания, постигна "нормален" асистент едва след като свърза външния AI проект Grok.

Google Automotive OS: За марки като Volvo и Polestar, които вече използват операционната система на Google, интеграцията на Gemini е логична и безпроблемна.

Google Automotive OS: Новият индустриален стандарт

Операционната система Google Automotive OS (GAOS) бързо се налага като индустриален стандарт. Тя се използва в два основни формата:

С Вградени Услуги (Пълен Пакет): Използва се от General Motors, Ford и Lincoln, Honda и Acura, Nissan и Infiniti, алиансът Renault-Nissan-Mitsubishi с Alpine, както и Volvo и Polestar.

Без пълния набор услуги (Гъвкав Пакет): Предпочита се от Audi, BMW и Mini, Stellantis, Lucid, Porsche, Rivian. Те използват GAOS като гъвкава основа, но запазват по-голям контрол върху собствения си интерфейс и услуги.

На този фон, Apple изглежда пасивна. След отмяната на проекта "Apple Car" и забавянето в AI решенията, компанията на практика е извън надпреварата за бордови асистенти. Нещо повече, експертите дори обсъждат сценарий, при който Apple ще бъде принудена да използва Google Gemini като основа за актуализиран Siri.

Предимства и дилеми за шофьорите

За собствениците на EV с GAOS, последствията са очевидни: интерфейсът става по-интуитивен и "човешки". Те вече не са обвързани със запаметяването на точни фрази, а могат да обяснят задачите си със свободен език.

Това е печеливша формула и за производителите, които получават готов, постоянно актуализиран AI инструмент и могат да фокусират ресурсите си върху дизайна, шасито и най-важното – безопасността.

Въпреки огромното удобство обаче, възниква деликатен проблем с поверителността на данните. Автомобилът се превръща в мащабен сензор, който събира информация за маршрути, гласови заявки и лични предпочитания. Когато в центъра на тази екосистема стои глобална ИТ корпорация, балансът между удобството и контрола върху собствените данни става изключително важен.

По същество, колата се превръща в още една входна точка в екосистемата на Google, променяйки самата логика на шофиране – от навигация и мултимедия до онлайн услуги, обучение и забавление на пътя.