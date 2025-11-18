Siri вече няма да е гласов асистент по подразбиране

Известната затворена екосистема на Apple е изправена пред поредното нарушение, предизвикано от регулаторния натиск, като нов код потвърждава, че опцията за замяна на стандартния гласов асистент Siri с приложение на трета страна ще бъде достъпна за iPhone. Фрагменти от код, открити в iOS 26.2 beta 3, разкриват явни препратки към настройка, която ще позволи на потребителите да зададат „Приложение по подразбиране за страничния бутон“, което ще дава възможност с дълго натискане на бутона да се стартира конкурентна услуга като Gemini на Google, Alexa на Amazon или мощни AI инструменти като ChatGPT.

Въпреки това, първоначалното внедряване на тази масивна промяна в оперативната съвместимост ще бъде селективно. Макар че тази стъпка е пряк отговор на Закона за цифровите пазари (DMA) на Европейския съюз, който задължава Apple, като „пазител“ на платформата, да позволи на потребителите лесно да сменят основните функции по подразбиране – правило, което вече наложи преминаването към USB-C и разрешаването на магазини за приложения на трети страни – функцията всъщност дебютира първо в Япония. Документацията за разработчици на Apple потвърждава, че възможността за пренастройка на страничния бутон първоначално ще бъде ограничена до потребители с японски Apple акаунт и устройство, намиращо се в Япония, където влизат в сила подобни нови закони за конкуренцията.

DMA изрично изисква възможността за лесно променяне на помощниците по подразбиране, което прави много вероятно функцията в крайна сметка да се разшири и в Европа. За потребителите в ЕС това означава, че скоро ще имат възможност да заменят текущата настройка по подразбиране, при която жестът „натисни и задръж“ е свързан изключително със Siri, което елиминира неудобната допълнителна стъпка да се използва Siri за започване на заявка към AI на трета страна. Тази фундаментална промяна ще превърне iPhone в ново бойно поле за AI асистентите, принуждавайки Siri да се конкурира по възможности, а не по проста хардуерна блокировка.