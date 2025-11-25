Waze най-после премахва досадна функция в Anrdoid Auto

Waze най-накрая решава дългогодишен проблем за своите фенове, които използват Android Auto, като пуска актуализация, която отключва възможността за едновременно използване на приложението на мобилния телефон, докато то работи на дисплея на таблото на колата. Тази стъпка привежда функционалността на Waze в съответствие с тази на конкурента му Google Maps, който разреши точно това ограничение за „заключен екран” още през 2023 година.

В продължение на години потребителите на Waze се сблъскваха с разочароващ черен екран или разсейващ банер на телефона си в момента, в който се свързваха с Android Auto, което правеше мобилното устройство неподходящо за въвеждане на данни. Тази последна актуализация, която вече се разпространява стабилно в световен мащаб, отчита една важна реалност на съвременното шофиране: смартфонът често е по-добро устройство за въвеждане на данни в сравнение с инфоразвлекателната система на автомобила.

Промяната е жизненоважна, защото много от сензорните екрани в автомобилите са забавени, бавни или трудни за използване, а по-старите автомобили често разчитат на досадни въртящи се копчета за въвеждане на данни. Възможността за едновременен достъп до телефона означава, че пътникът вече може бързо и лесно да добави спирка, да провери алтернативни маршрути или да въведе сложен адрес директно на бързия, познат мобилен интерфейс, без да прекъсва видимостта на картата на големия екран на таблото. Чрез отделянето на устройството за въвеждане (телефона) от устройството за гледане (дисплея на колата), Waze премахна една от основните пречки за безпроблемна навигация.