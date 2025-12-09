Google и Apple обединяват усилия в необичайно начинание

В един от редките случаи на сътрудничество между двата мобилни гиганта, Google и Apple според информациите работят заедно за разработването на дълбоко интегрирано решение на системно ниво за безпроблемно прехвърляне на потребителски данни между устройства с Android и iOS. Тази съвместна инициатива има за цел да елиминира голяма част от трудностите и неудобствата, с които потребителите се сблъскват при преминаването от една мобилна операционна система към друга.

Първоначалната техническа основа на това партньорство вече е видима в най-новата версия на Android Canary (2512), която обикновено е запазена за разработчици и ранни тестове на Pixel устройства. Този предварителен код потвърждава, че двете компании съгласуват платформите си, за да интегрират процеса на прехвърляне директно в първоначалната настройка на устройството, като по този начин се избягва необходимостта от съществуващите самостоятелни приложения Move to iOS и Switch to Android.

Функционалността се вгражда директно в операционните системи и е проектирана да се активира по време на фазата на настройка на новия телефон, което обещава по-гладък и по-надежден процес на прехвърляне.

Основната цел е да се поддържа прехвърлянето на по-широк спектър от данни, отколкото е възможно в момента, като докладите сочат, че новата система може да обработва данни от приложения, настройки на приложения, известия и ключови системни предпочитания, които често се губят по време на настоящия процес на миграция.

Google започна да тества функцията на Pixel устройства, работещи с Android Canary 2512 build. Очаква се Apple да въведе съответната поддръжка в бъдеща бета версия на iOS 26 за разработчици.

Въпреки че сътрудничеството е потвърдено, не е предоставен официален график за публичното пускане. Потребителите трябва да очакват значително забавяне, тъй като функциите първо трябва да преминат от Android Canary към публична бета версия на Android, а след това към стабилна версия, като публичната наличност на iOS 26 все още е далеч. Инициативата се разглежда широко като потребителски ориентирана стъпка, която в крайна сметка ще направи избора между двете доминиращи мобилни екосистеми в света по-малко плашещ за потребителите.