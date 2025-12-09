Новини
Технологии »
Google и Apple обединяват усилия в необичайно начинание

Google и Apple обединяват усилия в необичайно начинание

9 Декември, 2025 16:41 667 3

  • google-
  • ios-
  • apple-
  • android

Двете компании ще направят смяната на устройства по-лесна

Google и Apple обединяват усилия в необичайно начинание - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В един от редките случаи на сътрудничество между двата мобилни гиганта, Google и Apple според информациите работят заедно за разработването на дълбоко интегрирано решение на системно ниво за безпроблемно прехвърляне на потребителски данни между устройства с Android и iOS. Тази съвместна инициатива има за цел да елиминира голяма част от трудностите и неудобствата, с които потребителите се сблъскват при преминаването от една мобилна операционна система към друга.

Първоначалната техническа основа на това партньорство вече е видима в най-новата версия на Android Canary (2512), която обикновено е запазена за разработчици и ранни тестове на Pixel устройства. Този предварителен код потвърждава, че двете компании съгласуват платформите си, за да интегрират процеса на прехвърляне директно в първоначалната настройка на устройството, като по този начин се избягва необходимостта от съществуващите самостоятелни приложения Move to iOS и Switch to Android.

Функционалността се вгражда директно в операционните системи и е проектирана да се активира по време на фазата на настройка на новия телефон, което обещава по-гладък и по-надежден процес на прехвърляне.

Основната цел е да се поддържа прехвърлянето на по-широк спектър от данни, отколкото е възможно в момента, като докладите сочат, че новата система може да обработва данни от приложения, настройки на приложения, известия и ключови системни предпочитания, които често се губят по време на настоящия процес на миграция.

Google започна да тества функцията на Pixel устройства, работещи с Android Canary 2512 build. Очаква се Apple да въведе съответната поддръжка в бъдеща бета версия на iOS 26 за разработчици.

Въпреки че сътрудничеството е потвърдено, не е предоставен официален график за публичното пускане. Потребителите трябва да очакват значително забавяне, тъй като функциите първо трябва да преминат от Android Canary към публична бета версия на Android, а след това към стабилна версия, като публичната наличност на iOS 26 все още е далеч. Инициативата се разглежда широко като потребителски ориентирана стъпка, която в крайна сметка ще направи избора между двете доминиращи мобилни екосистеми в света по-малко плашещ за потребителите.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бягайте крачета

    0 0 Отговор
    Усетиха мирис на китайска джапанка зад себе си и започват да се консолидират. Това няма да им помогне, защото слабото им място се нарича "алчност" и е голяма пробойна.

    16:48 09.12.2025

  • 2 Кръговрат на веществата

    0 0 Отговор
    Великите умове мислят еднакво

    16:48 09.12.2025

  • 3 Макдугъл

    0 0 Отговор
    Новата "функционалст" ще се нарича Gopple. Или пък Agle.

    17:02 09.12.2025