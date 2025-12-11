Google добавя животоспасяваща функция в Android

В рамките на потенциално животоспасяваща еволюция в областта на комуникациите при спешни случаи, Google пусна Android Emergency Live Video – нова критично важна функция, вградена директно в платформата Android, която позволява на потребителите да предават безопасно кадри от камерата си на диспечерите на спешната помощ с едно докосване по време на кризисна ситуация. Тази технология е проектирана да използва визуалния контекст на дадена сцена – от автомобилна катастрофа или спешен медицински случай до пожар в къща – където всяка секунда и всеки детайл са от значение.

Процесът е проектиран да бъде контролиран от потребителя и оптимизиран за спешни ситуации. По време на активен спешен разговор или SMS, проверен диспечер може да прецени дали е необходима визуална информация и след това да изпрати защитено искане до Android устройството на обаждащия се.

На екрана на потребителя се появява ясно съобщение и предаването започва само ако потребителят приеме с едно докосване на „Сподели“. Потребителят винаги има контрол и може да минимизира емисията, да превключва между предната и задната камера и да спре споделянето по всяко време.

Емисията на живо позволява на спасителите бързо да преценят сериозността на ситуацията, за да сортират и изпратят подходящите ресурси по-точно. Освен това диспечерите могат да използват визуалната информация в реално време, за да насочват устно обаждащите се през животоспасяващи стъпки докато пристигне помощ.

Функцията е криптирана по подразбиране и не изисква предварителна настройка от страна на потребителя, като се основава на съществуващата инфраструктура на Android за спешни местоположения (ELS), за да предоставя точни и навременни данни за кризисни ситуации.

Функцията Android Emergency Live Video вече се разпространява активно в САЩ за устройства с Android 8 и по-нови версии с Google Play Services. Тя е достъпна и в избрани региони на Германия и Мексико, като Google потвърждава, че работи в тясно сътрудничество с организации за обществена безопасност по целия свят, за да разшири бързо тази възможност и в други страни в близко бъдеще. Това пускане е от голямо значение, тъй като се интегрира директно с утвърдени системи за обществена безопасност като RapidSOS, за да достигне до над 22 000 агенции в САЩ.