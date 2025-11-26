Нови китайски твърдотелни батерии навлизат в масово производство, обещавайки революция с 1000 км пробег

Китайската автомобилна индустрия е на път да обърне страницата в електрическата мобилност. Гигантът GAC направи монументална крачка, като представи своя собствена пилотна производствена линия за 60 Ah твърдотелни батерии. Този ход моментално бе категоризиран като фундаментален пробив за целия местен сектор на електрическите превозни средства, тъй като потенциално може да удвои пробега на сегашните модели.

Това е първата подобна производствена линия в Китай, способна да произвежда изцяло твърдотелни клетки с наистина голям капацитет за автомобили. Макар че засега работи в пилотен режим и масовото производство тепърва предстои, фактът, че вече се произвеждат малки, тестови партиди от 60 Ah клетки, е показателен. Нека си припомним: повечето батерийни елементи, използвани в днешните електромобили, имат капацитет от порядъка на 40-50 Ah. Увеличението до 60 Ah означава, че може да се съхрани значително повече енергия в същия физически обем. Това, от своя страна, води не само до драстично увеличаване на автономния пробег, но и до намаляване на теглото и отваряне на възможност за бъдещо понижаване на себестойността.

Според информацията от GAC, новите елементи, базирани на твърд електролит, са проектирани да осигурят на електромобилите пробег, надхвърлящ 1000 км, което е сериозен скок от сегашните средни стойности от около 500 км. Тази грандиозна разлика е постигната благодарение на почти двойно по-високата енергийна плътност в сравнение с традиционните „мокри“ литиево-йонни клетки. Докато конвенционалните батерии се борят да достигнат повърхностен капацитет от 5 mAh/cm}, GAC амбициозно твърдят, че са постигнали 7,7 mAh/cm. Това е силен сигнал, че технологията вече е на прага на серийната си приложимост в електромобилите от следващото поколение.

Безопасността преди всичко! Това е може би най-същественият коз в ръкава на твърдотелните батерии. Използването на твърд електролит елиминира риска от запалване и гарантира многократно по-добра поносимост към топлина. Това автоматично свежда до минимум опасността от термично претоварване. GAC заявяват, че техните новоразработени елементи могат да издържат на температури между 300°C и 400°C, докато при стандартните батерии този критичен праг рядко минава 200 градуса. Повишената термична стабилност не само увеличава общата надеждност на превозното средство, но и отваря широко вратите за въвеждане на нови, ултрабързи режими на зареждане.

Интересно е да се отбележи и иновативният подход към производствения процес. Компанията обяви, че използва нов „сух“ метод за производство на аноди, който слива етапите на смесване, нанасяне на покритие и валцоване на материала в един-единствен технологичен цикъл. Този подход е изключително важен за бъдещето, тъй като значително намалява консумацията на енергия по време на производството и ускорява целия процес – ключов фактор за успешното мащабиране на производството.

Първите тестове за реална интеграция на тези революционни батерии в електрически превозни средства са планирани за 2026 година. GAC имат ясна визия, като предвиждат поетапно въвеждане в масово производство между 2027 и 2030 година. Въпреки че технологията все още се нуждае от солидни инвестиции и продължителни тестове за дългосрочна издръжливост, фактът, че Китай вече разполага с индустриална линия за производство на висококапацитетни твърдотелни клетки, красноречиво показва, че страната се движи към първата вълна на комерсиализация на тези батерии много по-бързо от повечето си глобални конкуренти.