Porsche вече предлага индивидуални конфигурации за ключовете на автомобилите

Porsche разкрива ниво на персонализация на ключовете за автомобили, невиждано досега в автомобилната сфера, с модела Cayenne EV, предлагайки избор от цветове и текстури, които позволяват на собствениците да създадат наистина уникален и потенциално ужасен аксесоар за джоба. Това ниво на персонализация е запазено за премиум опцията Bespoke Vehicle Key Option, която сама по себе си струва между 904 и 1379 лева.

Докато по-евтиният ключ предлага по-сдържани варианти в 12 цвята и ограничени материали като кожа или Race-Tex, опцията Bespoke отваря вратите към истинска автомобилна разточителност.

Персонализацията е дълбока и многопластова, позволяваща смели цветови комбинации за материал на външната обвивка. Горната и долната обвивка на самия ключ могат да бъдат избрани от кожа, Race-Tex или боя. Изборът на боя отключва палитра от 16 нюанса, включително ярки опции като Python Green и Ruby Star Neo.

Гъвкавостта е огромна, което позволява горната част, боядисана в Python Green например, да се съчетае с долната част от кожа в Aquamarine Blue – комбинация, която със сигурност привлича погледа по всички погрешни причини.

Дори основното тяло на ключа е разделено на горна и долна част, което позволява допълнителни контрасти в текстурата и цветовете, като например долна част, боядисана в Guards Red, съчетана с горна част от кожа в ярко Orange.

Персонализацията се простира далеч отвъд ключа, като придружаващият ключодържател предлага 12 опции за горния цвят и 14 опции за ивиците, което прави комбинации като Limestone Beige и Ruby Star Neo реалност. Накрая, лентата добавя сложност с 12 цвята и 19 опции за акцентни шевове, гарантирайки, че крайният продукт е екстравагантен, мултиматериален пример за излишък по поръчка.