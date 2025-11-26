Новини
Технологии »
Porsche вече предлага индивидуални конфигурации за ключовете на автомобилите

Porsche вече предлага индивидуални конфигурации за ключовете на автомобилите

26 Ноември, 2025 11:12 687 0

  • porsche-
  • cayenne-
  • ev-
  • ключ-
  • опции

Опцията струва между 904 и 1379 лева

Porsche вече предлага индивидуални конфигурации за ключовете на автомобилите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche разкрива ниво на персонализация на ключовете за автомобили, невиждано досега в автомобилната сфера, с модела Cayenne EV, предлагайки избор от цветове и текстури, които позволяват на собствениците да създадат наистина уникален и потенциално ужасен аксесоар за джоба. Това ниво на персонализация е запазено за премиум опцията Bespoke Vehicle Key Option, която сама по себе си струва между 904 и 1379 лева.

Докато по-евтиният ключ предлага по-сдържани варианти в 12 цвята и ограничени материали като кожа или Race-Tex, опцията Bespoke отваря вратите към истинска автомобилна разточителност.

Персонализацията е дълбока и многопластова, позволяваща смели цветови комбинации за материал на външната обвивка. Горната и долната обвивка на самия ключ могат да бъдат избрани от кожа, Race-Tex или боя. Изборът на боя отключва палитра от 16 нюанса, включително ярки опции като Python Green и Ruby Star Neo.

Porsche вече предлага индивидуални конфигурации за ключовете на автомобилите

Гъвкавостта е огромна, което позволява горната част, боядисана в Python Green например, да се съчетае с долната част от кожа в Aquamarine Blue – комбинация, която със сигурност привлича погледа по всички погрешни причини.

Дори основното тяло на ключа е разделено на горна и долна част, което позволява допълнителни контрасти в текстурата и цветовете, като например долна част, боядисана в Guards Red, съчетана с горна част от кожа в ярко Orange.

Персонализацията се простира далеч отвъд ключа, като придружаващият ключодържател предлага 12 опции за горния цвят и 14 опции за ивиците, което прави комбинации като Limestone Beige и Ruby Star Neo реалност. Накрая, лентата добавя сложност с 12 цвята и 19 опции за акцентни шевове, гарантирайки, че крайният продукт е екстравагантен, мултиматериален пример за излишък по поръчка.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ