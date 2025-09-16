Новини
Изкуствен интелект замени 120 прототипа на новия Cayenne

16 Септември, 2025 20:38 597 5

  • porsche-
  • изкуствен интелект-
  • cayenne

Компанията използва иновативна технология

Изкуствен интелект замени 120 прототипа на новия Cayenne - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche прилага новаторска стратегия за разработване на новия изцяло електрически Cayenne, като използва виртуални симулации и изкуствен интелект, за да пропусне цяла фаза от традиционната програма за разработване на автомобили. Според д-р Михаел Щайнер, заместник-председател на Porsche за научноизследователска и развойна дейност, това е първият проект, при който са преминали директно от цифрово тестване на цялото превозно средство към предсерийно производство.

Този подход, при който цифровите технологии са на първо място, елиминира необходимостта от производството на около 120 физически тестови автомобила, което не само е скъпо, но и отнема много време. В резултат на това времето за разработване на Cayenne Electric е намалено с впечатляващите 20%. Виртуалните тестове включват цифрови тестови шофирания на известни писти като Нюрбургринг и симулации на ежедневни условия на движение. Компоненти като гуми и амортисьори могат да бъдат бързо модифицирани и оптимизирани в рамките на компютърната програма.

Процесът включва и нови тестови стендове, задвижвани от изкуствен интелект, които подлагатключови системи като двигателите и управлението на батериите на изпитания в реалистични условия, с възможност за симулиране на различни пътни настилки и дори приплъзване на гумите. Въпреки че тези виртуални тестове са от решаващо значение, те не замениха изцяло физическите тестове. Флотилия от предсерийни прототипи все пак премина през строга програма за тестване в реални условия, като измина около 150 хиляди километра в екстремни условия, от жегата в Долината на смъртта до студа в Скандинавия.

Това иновативно използване на технологиите се счита за ключова стратегия за западните автомобилни производители, за да поддържат темпото на бързите цикли на развитие на китайските конкуренти, които представляват сериозна заплаха не само с агресивната си ценова политика, но и със скоростта си на навлизане на пазара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 успех

    1 0 Отговор
    Оо, страхотно! До сега ползвахме само софтуер от програмисти, които никога не са пробвали творението си, че да видят колко е некадърно. А сега вече и коли ще караме, направени от програмисти, които никога не са ги тествали и ползвали!

    20:47 16.09.2025

  • 2 Чукча писател

    1 0 Отговор
    Кайен на ток ? Не, благодаря !

    20:54 16.09.2025

  • 3 Симо

    1 0 Отговор
    Един от отборите на формула 1 беше тествал компонент във виртуалната реалност и след това се сблъска със съвсем друга реалност на пистата, като си признаха, че са допуснали грешка в изчисленията подадени на модела и от там идва целият гаф. Щом тези от Формула 1 допускат такаеа грешка, нека Порше да не се надценяват толкова и да си минават през реалните тестове.

    21:07 16.09.2025

  • 4 Е - ! задачите !

    1 0 Отговор
    Е - ! задачите !

    Поставя !

    Естествения !

    Ителект !

    И---- !

    Той !

    Решава !

    21:30 16.09.2025

  • 5 карчи

    0 0 Отговор
    И тия дадоха фира!

    21:31 16.09.2025