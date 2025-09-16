Изкуствен интелект замени 120 прототипа на новия Cayenne

Porsche прилага новаторска стратегия за разработване на новия изцяло електрически Cayenne, като използва виртуални симулации и изкуствен интелект, за да пропусне цяла фаза от традиционната програма за разработване на автомобили. Според д-р Михаел Щайнер, заместник-председател на Porsche за научноизследователска и развойна дейност, това е първият проект, при който са преминали директно от цифрово тестване на цялото превозно средство към предсерийно производство.

Този подход, при който цифровите технологии са на първо място, елиминира необходимостта от производството на около 120 физически тестови автомобила, което не само е скъпо, но и отнема много време. В резултат на това времето за разработване на Cayenne Electric е намалено с впечатляващите 20%. Виртуалните тестове включват цифрови тестови шофирания на известни писти като Нюрбургринг и симулации на ежедневни условия на движение. Компоненти като гуми и амортисьори могат да бъдат бързо модифицирани и оптимизирани в рамките на компютърната програма.

Процесът включва и нови тестови стендове, задвижвани от изкуствен интелект, които подлагатключови системи като двигателите и управлението на батериите на изпитания в реалистични условия, с възможност за симулиране на различни пътни настилки и дори приплъзване на гумите. Въпреки че тези виртуални тестове са от решаващо значение, те не замениха изцяло физическите тестове. Флотилия от предсерийни прототипи все пак премина през строга програма за тестване в реални условия, като измина около 150 хиляди километра в екстремни условия, от жегата в Долината на смъртта до студа в Скандинавия.

Това иновативно използване на технологиите се счита за ключова стратегия за западните автомобилни производители, за да поддържат темпото на бързите цикли на развитие на китайските конкуренти, които представляват сериозна заплаха не само с агресивната си ценова политика, но и със скоростта си на навлизане на пазара.