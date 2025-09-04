Porsche показа безжично зарядно за новия Cayenne

Porsche представи опционална индуктивна зарядна плоча за предстоящия изцяло електрически Cayenne, функция, предназначена да предложи по-удобна алтернатива на традиционното зареждане с кабел у дома. Представена на изложението IAA Mobility Show в Мюнхен, системата позволява зареждането на автомобила просто чрез паркиране върху плочата, което елиминира нуждата от кабели.

Системата поддържа скорост на зареждане от 11 kW, което е сравнимо със стандартен домашен заряден уред от ниво 2, което я прави подходяща за нощно зареждане. Процесът е улеснен от функцията за паркиране Surround View на автомобила, която помага на водача да се позиционира правилно. След като автомобилът е подравнен, въздушното окачване на Cayenne автоматично се понижава, за да намали разстоянието между приемника на автомобила и плочата до оптималните 10-15 см. Porsche твърди, че ефективността на зареждането достига до 90% и е оборудвала системата с функции за безопасност, които откриват чужди предмети или живи същества между плочите.



Макар Porsche да не е първата компания, която проучва тази технология, тя е първият голям производител на автомобили, който пуска на пазара индуктивна система за зареждане с висока мощност за електромобили. Компанията все още не е обявила официалната цена на опцията, но предварителните данни сочат, че тя ще бъде сравнително скъпа. Опцията за безжично зареждане ще бъде пусната на пазара в Европа през следващата година, преди да стане достъпна и на други световни пазари. Porsche представи и новия прототип на електрическия Cayenne с уникална флуоресцентна боя, която излъчва светлина при променливо напрежение, функция, предназначена да подчертае динамичния му дизайн.