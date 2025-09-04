Новини
Porsche показа безжично зарядно за новия Cayenne

4 Септември, 2025 11:22

Серийното пускане се очаква през следващата година

Галин Ганев

Porsche представи опционална индуктивна зарядна плоча за предстоящия изцяло електрически Cayenne, функция, предназначена да предложи по-удобна алтернатива на традиционното зареждане с кабел у дома. Представена на изложението IAA Mobility Show в Мюнхен, системата позволява зареждането на автомобила просто чрез паркиране върху плочата, което елиминира нуждата от кабели.
Системата поддържа скорост на зареждане от 11 kW, което е сравнимо със стандартен домашен заряден уред от ниво 2, което я прави подходяща за нощно зареждане. Процесът е улеснен от функцията за паркиране Surround View на автомобила, която помага на водача да се позиционира правилно. След като автомобилът е подравнен, въздушното окачване на Cayenne автоматично се понижава, за да намали разстоянието между приемника на автомобила и плочата до оптималните 10-15 см. Porsche твърди, че ефективността на зареждането достига до 90% и е оборудвала системата с функции за безопасност, които откриват чужди предмети или живи същества между плочите.

Porsche показа безжично зарядно за новия Cayenne


Макар Porsche да не е първата компания, която проучва тази технология, тя е първият голям производител на автомобили, който пуска на пазара индуктивна система за зареждане с висока мощност за електромобили. Компанията все още не е обявила официалната цена на опцията, но предварителните данни сочат, че тя ще бъде сравнително скъпа. Опцията за безжично зареждане ще бъде пусната на пазара в Европа през следващата година, преди да стане достъпна и на други световни пазари. Porsche представи и новия прототип на електрическия Cayenne с уникална флуоресцентна боя, която излъчва светлина при променливо напрежение, функция, предназначена да подчертае динамичния му дизайн.


    Само след два месеца ще зареди до 80% процента батерията, достатъчни за 200 км градско, без климатик и с не-повече от 40 км. в час.

    12:07 04.09.2025

    Батерията на Porsche Cayenne е 108 kWh и се зарежда напълно за 10 часа. Следователно 80% се зареждат за около 8 часа на нощна тарифа за 15 лв.

    С тези 80% можеш да изминеш 400 км - тръгваш сутрин с 500 км зареден пробег и ти остават 100 км, когато се върнеш. Тоест зареждането до 80% не отнема два месеца - за два месеца би заредил 12 000 км, а годишно спокойно можеш да зареждаш 150 000 км, което на бензин би струвало 45 000 лв.

    12:46 04.09.2025