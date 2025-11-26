Илон Мъск вдига залога - AI5 чипът на Tesla е почти готов, а целта е революция

Илон Мъск отново разтърси технологичния свят, обявявайки значителен напредък в разработването на собствените AI чипове на Tesla. Главният изпълнителен директор на компанията, известен с амбициозните си графици, заяви, че инженерите на Tesla са на финалната права и се очаква да завършат дигиталния проект на чипа от следващо поколение, наречен AI5, само след няколко месеца.

Това изявление дава допълнителна яснота на предишните му коментари. По-рано през месеца Мъск фокусира вниманието върху производствения график, като уточни, че първите физически проби на AI5 ще се появят през следващата година. Въпреки това, масовото производство от гиганти като Samsung и TSMC е планирано да започне едва през 2027 година. Явно, въпреки че хардуерното производство изостава, инженерната разработка на архитектурата върви с шеметни темпове.

Мъск използва своите канали в социалните медии, за да подчертае нещо, което често остава в сянката на електромобилите: Tesla разполага с екип от първокласни инженери, които от години разработват авангардни чипове, специално създадени за ускоряване на изкуствения интелект. Благодарение на техните усилия, милиони вече произведени AI чипове от по-ранни генерации се използват ефективно както в електрическите превозни средства на компанията, така и в нейните разрастващи се центрове за данни. Според Мъск, именно това собствено ноу-хау позволява на Tesla да запази лидерската си позиция в реалните приложения на изкуствения интелект.

Докато електромобилите на компанията в момента разчитат на процесори от поколението AI4, дигиталната разработка на AI5 ще бъде приключена скоро, а работата по следващия етап – AI6 – вече е в разгара си. Мъск не пропусна да припомни, че компанията активно набира таланти, които имат желание да се включат в тази революционна разработка.

Амбицията на главния изпълнителен директор не се ограничава само до бърз цикъл на разработка. Той е твърдо решен да премине към годишно производство на ново поколение AI чипове. Крайната цел е Tesla да се превърне в най-големия доставчик на AI компоненти в света, изпреварвайки всички останали производители, взети заедно. За да подчертае сериозността на намеренията си, Мъск увери публиката: „Не се шегувам.“

За Мъск, разпространението на тези чипове е благородна мисия, която ще бъде от полза за цялото човечество. Той вярва, че те ще спасят милиони животи чрез предотвратяване на инциденти, благодарение на бордовите AI системи в електромобилите. Освен това, очаква се да допринесат за осигуряването на висококачествена медицинска помощ чрез специализираното използване на хуманоидните роботи Optimus.

Като любопитен детайл, Мъск сподели и част от вътрешната динамика на екипа. Той лично комуникира със специалистите от чип-екипа два пъти седмично – във вторник и събота. След като завършването на AI5 бъде факт, съботните срещи ще бъдат отменени, което очевидно е дългоочаквана награда за усърдния труд на инженерите. Сега, кандидатите за работа в тази сфера трябва задължително да притежават директни AI умения, необходими за разработването на тези изключително сложни компоненти.