Китай обявява война на интернет троловете и фалшивия маркетинг в автомобилната индустрия

В отговор на хаоса, предизвикан от безмилостната ценова война, китайското правителство предприема мащабна кампания за прочистване на онлайн пространството. Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай обяви старта на тримесечна акция, насочена към борбата с фалшивите реклами, манипулативните публикации и организираното разпространение на негативна информация за автомобилни производители.

Дългогодишната ценова конкуренция не само нанася сериозни удари на самите автомобилни производители, но засяга и техните доставчици и дилъри. Сега правителството се фокусира не само върху контрола на цените, но и върху премахването на нелоялните маркетингови практики. Всяко целенасочено дискредитиране на конкуренти и разпространяване на фалшиви новини с цел печалба ще се счита за сериозно нарушение и ще подлежи на строг контрол.

Една от основните цели на кампанията е да се сложи край на използването на т.нар. "интернет тролове" от конкурентни компании. Тези манипулативни мрежи често са използвани за разпространение на негативна информация, която цели да навреди на имиджа на дадена марка. Китайските власти планират да задължат както автомобилните производители, така и онлайн платформите, да предприемат конкретни мерки за отстраняване на тези нарушения.

В изявлението на министерството не се посочват конкретни компании или обекти, което показва намерението на правителството да действа систематично и да обхване цялата индустрия. Тази мярка е поредният опит за възстановяване на реда на най-големия автомобилен пазар в света, където неконтролираната конкуренция вече е довела до забавяне на продажбите на електрически и хибридни превозни средства. Официалните данни показват, че продажбите през август са били най-бавните от година и половина, което е ясен сигнал, че агресивните маркетингови войни вредят дори на най-бързо развиващия се сегмент.

Кампанията е важен ход за възстановяване на доверието на потребителите и за защита на пазара от манипулативни практики. Остава да видим доколко ефективни ще бъдат тези мерки и дали ще успеят да върнат стабилността в китайския автомобилен сектор.