Новини
Технологии »
Строи се най-дълбокия и най-дълъг подводен тунел в света (ВИДЕО)

Строи се най-дълбокия и най-дълъг подводен тунел в света (ВИДЕО)

8 Декември, 2025 15:00 1 074 7

  • тунел-
  • подводен тунел-
  • технология-
  • норвегия

Инженерите се борят с природата на 390 метра дълбочина, за да свържат западното крайбрежие

Строи се най-дълбокия и най-дълъг подводен тунел в света (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Норвегия, страната на фиордите, е известна с безкомпромисните си инфраструктурни проекти. Днес страната реализира един от най-амбициозните инженерингови подвизи на XXI век: изграждането на двутръбния пътен тунел Рогфаст (Rogfast). Когато бъде завършен, той не само ще се превърне в най-дългия подводен автомобилен тунел в света с впечатляващата си дължина от 26,7 км, но и ще влезе в историята като най-дълбокият, достигайки смайващите 390 метра под морското равнище.

Проектът, ръководен от шведския строителен гигант Skanska по договор с Норвежката пътна администрация, е част от ключовата магистрала E39, която се простира по цялото западно крайбрежие на страната. Тунелът Rogfast е призван да свърже градовете Ставангер и Хаугесунд, като по този начин елиминира досадните фериботни връзки и намалява времето за пътуване между Ставангер и Берген с около 40 минути.

Стойността на това инженерно чудо е колосална – около 25 милиарда норвежки крони (над 2,5 милиарда евро). Плановете сочат, че основното строителство трябва да приключи до 2033 г., въпреки че цялостното завършване на всички инфраструктурни системи е поставено с поглед към 2050 г.

Инженерният екип се сблъсква с екстремни условия. Работи се под огромно налягане и постоянен риск от проникване на солена вода. Вече на дълбочина около 300 метра са регистрирани значителни течове, което налага прилагането на усъвършенствани и скъпи методи за запечатване на скалната маса.

За да се гарантира, че двете успоредни тръби и аварийният коридор са перфектно изпълнени, инженерите използват лазерни скенери за високопрецизен контрол. Допустимото отклонение е едва 5 милиметра. В допълнение, се използва цифров "близнак" на конструкцията в реално време, който позволява откриването на микроскопични неточности още в хода на прокопаването.

Конструкцията на тунела не е просто права линия. По средата на маршрута, на дълбочина около 260 метра, шофьорите ще преминават през уникален подземен възел. Този възел ще осигури достъп до остров Квитсей – изключителен елемент, който показва комплексността на проекта.

Сигурността е основен приоритет. За да се гарантира безопасността на шофьорите при такова огромно потапяне, е планирана мощна надлъжна вентилационна система с джет-вентилатори, подпомагана от вертикална шахта Вижте още във видеото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шушляци

    10 0 Отговор
    А нашто инженер Бойко и Дилян за 8 км Южна тангента ще дадът над 1 милиард евро, тея де отиват под водъта, що не се учат как са краде, май щото ги бият.

    Коментиран от #3

    15:08 08.12.2025

  • 3 Шушляка ,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шушляци":

    Слаб 2 ..

    15:11 08.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Много интересно цифри ,на които нашите управници могат злорадо да завиждат под погледите на корумпирания ЕС

    15:11 08.12.2025

  • 5 Сила

    1 4 Отговор
    Аааааа , това са тия дето да много зле да знаете !!! Алкохолици , наркомани , педофили , самоубиват се постоянно , крадат децата на мургавите ни събратя ,плащат огромни данъци и се доверяват на политиците си ,мекушави либерали , глупаци - имат нефт а над 90% карат електрически автомобили ....абсолютни пропаднали типове !!! Добре , че я има Русия на Света , най богатата на природни ресурси , на високо образовани и интелигентни хора , на технологии и на честни и почтени политици управляващи с мъдрост и грижа за народа си !!!

    15:14 08.12.2025

  • 6 Руснак със здрава котва

    0 3 Отговор
    Охаааа, обичам подводни дълги тунели, лесни са за мен, хахаха....

    15:21 08.12.2025

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    6 0 Отговор
    Бацо за тия пари, ще направи цял километър магистрала ехеее😉

    15:23 08.12.2025