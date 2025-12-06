Новини
Дизайнът е потвърден: Рендъри на серията Galaxy S26 изтекоха чрез One UI 8.5

6 Декември, 2025 11:30 469 2

Очаква се смартфоните да дебютират до няколко месеца

Дизайнът е потвърден: Рендъри на серията Galaxy S26 изтекоха чрез One UI 8.5 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Предстоящата серия Samsung Galaxy S26 беше разкрита много преди очакваното ѝ представяне в началото на следващата година, като рендърите на дизайна на S26, S26+ и S26 Ultra изтекоха директно от кода на предстоящия софтуер One UI 8.5, който се очаква да бъде включен в новите флагмани. Изображенията, обозначени с вътрешните им кодови имена M1, M2 и M3, потвърждават окончателно многобройните предварителни слухове за дизайна, което сигнализира за значителна промяна в естетическата стратегия на Samsung.

Най-забележимата промяна в дизайна е въвеждането на единен корпус на камерата и при трите модела с отличителен овален остров, разположен в горния ляв ъгъл на задния панел. Интересното е, че този стандартизиран вид се простира дори до флагмана S26 Ultra, който въпреки че разполага с четири камери, успява да интегрира три от основните си обектива в този основен вертикален остров, с допълнителни сензори, разположени до него, което потвърждава по-съгласувана визуална идентичност за цялото семейство. Освен това, изтеклите рендъри изглежда потвърждават отделен слух, според който и трите устройства от серията S26 ще имат еднакъв радиус на извивка на ъглите, което допълнително хармонизира базовия, плюс и ултра варианти.

Дизайнът е потвърден: Рендъри на серията Galaxy S26 изтекоха чрез One UI 8.5

По отношение на производителността, S26 и S26+ се очаква да следват типичната стратегия с два чипа, като използват вътрешния Exynos 2600 SoC на Samsung на някои глобални пазари и Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm на други, като потенциално запазват Snapdragon чипа за ключови региони като САЩ, Канада и Китай. Макар чипсетът за S26 Ultra да е по-малко сигурен, има силни индикации, че ще продължи практиката да се предпочита Snapdragon Elite Gen 5 в световен мащаб, предвид статута му на модел с най-висока производителност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уау, сега няма да мога

    1 1 Отговор
    да заспя от вълнение.
    Ще си ги отпечатам тия "рендъри" и ще ги сложа на стената.

    11:50 06.12.2025

  • 2 хммм

    1 1 Отговор
    не се вижда нищо ново от 5г. не е мръданл дизайна даже мога ви начартая рендери за следващата година защото много познавам!

    12:03 06.12.2025