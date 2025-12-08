Новини
Русия блокира FaceTime и Snapchat

Русия блокира FaceTime и Snapchat

8 Декември, 2025 13:46 374 11

Това са поредните услуги, които попадат под забрана в страната

Русия блокира FaceTime и Snapchat - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Русия засили широкомащабните си репресии срещу чуждестранните комуникационни платформи, като официално забрани услугата FaceTime на Apple и приложението за съобщения Snapchat, добавяйки ги към нарастващия списък с ограничени западни цифрови услуги. Мярката, обявена от държавния интернет регулатор Роскомнадзор, е най-новата стъпка в целенасочените усилия на Москва да засили контрола върху онлайн комуникациите от началото на конфликта в Украйна през 2022 година.

Официалното обоснование, предоставено от руските власти, е, че както FaceTime, така и Snapchat са били използвани за „организиране и извършване на терористични актове“ в страната, както и за набиране на извършители и извършване на измами и други престъпления. Роскомнадзор уточни, че ограниченията върху Snapchat всъщност са били въведени още на 10 октомври, но са били оповестени публично едва наскоро.

Тази мярка е в съответствие със системното ограничаване от страна на Русия на големите глобални социални медии и комуникационни платформи, което вече включва блокиране на Facebook, Instagram и X (по-рано Twitter), наред с предишни ограничения върху криптирани месинджъри като Signal и Viber. Освен това, Русия наскоро забрани разговорите през WhatsApp и Telegram – двете най-популярни приложения за съобщения в страната – и сега заплашва WhatsApp с пълна забрана заради предполагаеми нарушения на местните закони за данните.

Критиците на тази политика твърдят, че забраните служат на двойната цел на цензура и опит да се насочат руските граждани към алтернативи, подкрепяни от правителството, като контролираното от държавата „супер приложение“ MAX, което открито сътрудничи на службите за сигурност, като споделя потребителски данни при поискване. Групите за защита на цифровите права твърдят, че платформите се блокират, защото не спазват руските закони, които задължават ФСБ (службата за сигурност) да предоставя достъп до потребителски акаунти за целите на мониторинг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 3 Отговор
    това е руский мир.....

    13:50 08.12.2025

  • 2 Сесесере

    3 5 Отговор
    На крепостен социални медии не му трябват!

    13:51 08.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    в Матушка няма яйца,картофи,бензин....но овце-бол

    13:52 08.12.2025

  • 4 пРосия

    3 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    13:54 08.12.2025

  • 5 Британия

    2 2 Отговор
    Добре прави Русия ,да взима пример и от Англия ,там закона на острова е много суров , масови проверки и ограничения от POLICE за дрогирани безмозъчни пришълци който си мислят че могат да пишат всякакви глупави фермани в мрежата

    Коментиран от #7, #9, #11

    13:55 08.12.2025

  • 6 Преди руснаците бяха крепостни.

    2 2 Отговор
    Сега са роби.

    13:55 08.12.2025

  • 7 Копей,

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Британия":

    На е се отклонявай от темата!

    Коментиран от #8

    13:57 08.12.2025

  • 8 Себе си ли

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копей,":

    Описваш 🫤 Копей

    13:59 08.12.2025

  • 9 Интересно ,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Британия":

    Колко си запознат , що ли ? Подозирам , че още не си обърнал паундите , в рубли ..

    14:00 08.12.2025

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето, някакви си социални медии са забранени в Русия, в ЕС са забранени руските телевизии.

    14:02 08.12.2025

  • 11 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Британия":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    14:03 08.12.2025