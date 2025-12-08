Братя Николови се събират в "Кучина Лубе"

Носителят на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) ще разчита на истинско българско дуо през следващия сезон, предаде Топспорт.

След Александър Николов, който вече е във волейболния гранд от 2022 година, към тима ще се присъедини и неговият по-малък брат - Симеон Николов.

Новината бе съобщена от авторитетния волейболен журналист Якуб Белчажак в профила му в X.

"Симеон Николов ще играе за Кучине Лубе Чивитанова през следващия сезон!" - написа Белчажак.

22-годишният Александър Николов, реализатор №1 на Световното първенство във Филипините, има дългосрочен договор с Лубе - до 2028 година. Той е основна фигура в състава от пристигането си в Италия преди две години.

19-годишният Симеон Николов, който през настоящия сезон е титулярен разпределител на руския Локомотив (Новосибирск) под ръководството на Пламен Константинов. Неговият контракт с Локомотив е в схема 1+2, но според информацията след края на сезона той ще се присъедини към Лубе.