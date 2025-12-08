Новини
Любопитно »
Оспорван полуфинал: Зрителите на "България търси талант" дават последен шанс за финала днес

Оспорван полуфинал: Зрителите на "България търси талант" дават последен шанс за финала днес

8 Декември, 2025 15:31 335 3

  • българия търси талант-
  • талант-
  • зрители-
  • гласуване-
  • последен шанс-
  • финал-
  • полуфинал

Телевизионната аудитория решава кой ще е последният финалист чрез гласуване в „Спаси талант“ в мобилното приложение на „bTV+“

Оспорван полуфинал: Зрителите на "България търси талант" дават последен шанс за финала днес - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В оспорвана битка по време на последния полуфинал на „България търси талант” в неделя вечер, танцова школа „Естрела“ и младият поет и рецитатор Чавдар Илиев се класираха за решаващия сблъсък на живо на 14 декември по bTV.

Танцът на „Естрела“ събра най-много SMS-и в зрителския вот, а пламенният рецитал от Чавдар на стихотворението „В механата” от Христо Ботев трябваше да се бори за място на финала срещу изпълнението на гайдаря Стойо Стоев. Звездното жури обаче посочи равенство с 2 на 2 гласа в подкрепата си към рецитатора и гайдаря и не успя да посочи категорично своя фаворит. Водещите Петър и Сашо припомниха регламента, според който изпълнението с повече SMS-и от зрителския вот се класира за финал. Така младият поет Чавдар Илиев спечели своето място в надпреварата за 90 000 лв.

Оспорван полуфинал: Зрителите на "България търси талант" дават последен шанс за финала днес

От края на последния полуфинал в неделя вечер до 23:00 днес (понеделник), зрителите на „България търси талант“ могат да решат съдбата на един от всички отпаднали досега полуфиналисти в деветия сезон на предаването. Чрез гласуване в „Спаси талант“ в мобилното приложение „bTV+“, феновете ще изберат кой да бъде дванадесетият и последен финалист в шоуто. Всеки потребител ще има право само на един глас, а трима от всички гласували в „Спаси талант“ ще получат двойна покана за големия финал на жива следващата неделя.

Кои са сигурните финалисти?

„Естрела“ и Чавдар Илиев, заедно с класиралите се от предишните полуфинали - танцьорите от варненската школа Creators, фолклорната формация „Жарава“, художничката Фанка Борисова, въздушния акробат Петра Кирилова, както и „Златните бутони“ - Кристина Костова, Елис и Ивайло, Огнян Димитров, Константин Червенков и танцова трупа „Юнаци“ от Стралджа, ще се борят за голямата награда от 90 000 лв. на 14 декември, от 20:00 ч. по bTV.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква

    1 1 Отговор
    Телевизионна гротеска! Абсолютни бездарници търсят таланти?! Че и акъл дават!

    15:33 08.12.2025

  • 2 на шиши телевизиите

    0 0 Отговор
    са ми през оная работа

    15:36 08.12.2025

  • 3 Артист

    0 0 Отговор
    Катето Евро е пълна простакеса.

    15:41 08.12.2025