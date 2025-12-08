Оспорван полуфинал: Зрителите на "България търси талант" дават последен шанс за финала днес

В оспорвана битка по време на последния полуфинал на „България търси талант” в неделя вечер, танцова школа „Естрела“ и младият поет и рецитатор Чавдар Илиев се класираха за решаващия сблъсък на живо на 14 декември по bTV.

Танцът на „Естрела“ събра най-много SMS-и в зрителския вот, а пламенният рецитал от Чавдар на стихотворението „В механата” от Христо Ботев трябваше да се бори за място на финала срещу изпълнението на гайдаря Стойо Стоев. Звездното жури обаче посочи равенство с 2 на 2 гласа в подкрепата си към рецитатора и гайдаря и не успя да посочи категорично своя фаворит. Водещите Петър и Сашо припомниха регламента, според който изпълнението с повече SMS-и от зрителския вот се класира за финал. Така младият поет Чавдар Илиев спечели своето място в надпреварата за 90 000 лв.

От края на последния полуфинал в неделя вечер до 23:00 днес (понеделник), зрителите на „България търси талант“ могат да решат съдбата на един от всички отпаднали досега полуфиналисти в деветия сезон на предаването. Чрез гласуване в „Спаси талант“ в мобилното приложение „bTV+“, феновете ще изберат кой да бъде дванадесетият и последен финалист в шоуто. Всеки потребител ще има право само на един глас, а трима от всички гласували в „Спаси талант“ ще получат двойна покана за големия финал на жива следващата неделя.

Кои са сигурните финалисти?

„Естрела“ и Чавдар Илиев, заедно с класиралите се от предишните полуфинали - танцьорите от варненската школа Creators, фолклорната формация „Жарава“, художничката Фанка Борисова, въздушния акробат Петра Кирилова, както и „Златните бутони“ - Кристина Костова, Елис и Ивайло, Огнян Димитров, Константин Червенков и танцова трупа „Юнаци“ от Стралджа, ще се борят за голямата награда от 90 000 лв. на 14 декември, от 20:00 ч. по bTV.