Защо все повече автомобили имат осветени предни емблеми и решетки?

Автомобилният свят е свидетел на светлинна революция, при която осветеното лого на автомобилите надхвърля обикновеното брандиране и се превръща в блестяща идентичност на автомобила – критичен „код за разпознаване“ в среда, все повече доминирана от сходни силуети на електромобили и изчезването на традиционните решетки. Тази тенденция, широко приета от производителите на електромобили, сигнализира за преход в лукса от механично съвършенство към чисто сценично присъствие.

Това широко разпространение е възможно благодарение на ключова актуализация на регламентите R48, R148 и R149 на UN/ECE, в сила от 2019 година, която легализира статичното осветяване на емблемата на автомобила след години на забрана поради опасения, че отвлича вниманието на другите участници в движението. Настоящите правила позволяват осветяването на логотипи, при условие че те са ясно различими, немигащи, незаслепяващи и ограничени до одобрени зони: бяла светлина отпред и червена светлина отзад (интегрирана в габаритните светлини). Важно е да се отбележи, че динамичните или променливи цветови ефекти засега остават забранени, въпреки че концепции като BMW i Vision Dee подсказват за бъдеще, в което логотипът става част от активен, комуникативен екранен интерфейс.

Европейските марки бързо установиха своето светло присъствие, като BMW е лидер с осветени лога на различни модели X и iX, докато Mercedes предлага своето характерно осветено отзад емблема със звезда на избрани версии AMG и EQ. Volkswagen Group разполага с централно ярко бяло лого и LED лента на модели като ID.4 и ID.5, а агресивният Cupra Tavascan добавя отличителни LED триъгълници към своя дизайн.

Въпреки това, най-амбициозното използване на светлината идва от китайските и електрическите марки. Докато международната съвместимост е ограничила най-екстравагантните дизайни на модели като големият седан Xpeng P7 да разполагат с дискретно осветено лого, което работи успоредно с комплексни LED светлинни ефекти отпред и отзад, наблюдателите на китайските автомобилни изложения отбелязват много по-широка гама от осветени лога на автомобили от световни марки, адаптирани за местния пазар, и най-вече на автомобили и концепции от местни гиганти като BYD и Geely. Този силен акцент върху светлината отразява азиатската чувствителност, при която светлината носи символична и определяща статуса стойност, в контраст с традиционното западно възприятие за светлината като чисто функционална.

Тенденцията за осветени емблеми следва по-ранната тенденция към просто увеличаване на логата, за да запълнят големите, безлични предни повърхности на електрическите автомобили. Все пак, именно осветлението придава на логото „визуален глас“, като му придава незабавна значимост и силна сценична стойност, която изразява идентичността дори от разстояние.