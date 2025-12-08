Новини
Apple планира сериозна промяна в начина си на производство

8 Декември, 2025 10:52 625 6

  • apple-
  • iphone-
  • intel-
  • чипове

Компанията ще разчита на Intel за част от чиповете си

Apple планира сериозна промяна в начина си на производство - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple планира значителна стратегическа промяна в своята верига за доставки, като се стреми да си осигури Intel като ключов партньор за производството на своя вътрешно проектиран Apple Silicon, като по този начин намалява своята зависимост от TSMC за производството на чипове. Това сътрудничество е пълна промяна в техните предишни отношения, като Intel ще действа изцяло като фабрика, поемайки производствената натовареност, без да се ангажира с проектирането на чипове от сериите A и M – критична разлика, която гарантира, че Apple запазва пълен контрол над своя план за развитие на процесорите и темпото на производителността.

Партньорството се очаква да се развива на етапи, като се започне с чипове за Mac и iPad. Уважаваният анализатор Мин-Чи Куо прогнозира, че Intel ще започне да доставя най-ниските чипове от серията M на Apple още в средата на 2027 година. Тези чипове ще използват най-модерния 18A процесор на Intel, който Intel позиционира като „най-ранния наличен усъвършенстван процесор под 2 nm, произведен в Северна Америка“, предлагайки на Apple ценен източник на производство в страната.

Разширявайки тази стратегия за диверсификация, анализаторът от GF Securities Джеф Пу сега предвижда, че сделката ще се разшири и до гамата iPhone. Той прогнозира, че Intel ще започне да доставя поне част от чиповете от серията A за iPhone, които не са от типа Pro, от 2028 година, като ще използва процеса 14A от следващо поколение на Intel. Макар че се очаква TSMC да остане основният доставчик, особено за вариантите Pro с голям обем и висока производителност, включването на Intel осигурява важен вторичен източник. Този ход е продиктуван от необходимостта от устойчивост на веригата за доставки и стратегическа географска диверсификация, като се намаляват рисковете, свързани с разчитането на един-единствен партньор за производство в Източна Азия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 11 Отговор
    Скоро един Айфон наистина ще се разменя за бъбрек, след като централата на Skynet до Плевен изсмуче всичката РАМ.

    10:57 08.12.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Това е под натиск на Тръмпоча! Като му изтече мандата договорът ще бъде прекратен. Интел са загиваща фирма, както стана със Кодак.

    Коментиран от #3

    10:57 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Не е точно така. Аз купих акции на Intel като се сринаха котировките. Сега мисля да се пенсионирам.

    Коментиран от #5, #6

    11:01 08.12.2025

  • 4 провинциалист

    2 0 Отговор
    Странно как и тези след ФВ и Шкода не са разбрали, че сме в еврозоната и вече сме един инвестиционен рай и не са се избили да разчитат на нас за каквото се сетиш.

    11:02 08.12.2025

  • 5 Не бъди сигурен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Само всевишния знае дали ще стигнеш до там

    11:09 08.12.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    😄 със 100% печабла, ако си купил баш на дъното 22$, ще се пенсионираш!? Ти 10$ млн ли си инвестирал!? 🤭

    11:10 08.12.2025