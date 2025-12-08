Строи се най-дълбокият и най-дълъг подводен тунел в света (ВИДЕО)

Норвегия, страната на фиордите, е известна с безкомпромисните си инфраструктурни проекти. Днес страната реализира един от най-амбициозните инженерингови подвизи на XXI век: изграждането на двутръбния пътен тунел Рогфаст (Rogfast). Когато бъде завършен, той не само ще се превърне в най-дългия подводен автомобилен тунел в света с впечатляващата си дължина от 26,7 км, но и ще влезе в историята като най-дълбокия, достигайки смайващите 390 метра под морското равнище.

Проектът, ръководен от шведския строителен гигант Skanska по договор с Норвежката пътна администрация, е част от ключовата магистрала E39, която се простира по цялото западно крайбрежие на страната. Тунелът Rogfast е призван да свърже градовете Ставангер и Хаугесунд, като по този начин елиминира досадните фериботни връзки и намалява времето за пътуване между Ставангер и Берген с около 40 минути.

Стойността на това инженерно чудо е колосална – около 25 милиарда норвежки крони (над 2,5 милиарда евро). Плановете сочат, че основното строителство трябва да приключи до 2033 г., въпреки че цялостното завършване на всички инфраструктурни системи е поставено с поглед към 2050 г.

Инженерният екип се сблъсква с екстремни условия. Работи се под огромно налягане и постоянен риск от проникване на солена вода. Вече на дълбочина около 300 метра са регистрирани значителни течове, което налага прилагането на усъвършенствани и скъпи методи за запечатване на скалната маса.

За да се гарантира, че двете успоредни тръби и аварийният коридор са перфектно изпълнени, инженерите използват лазерни скенери за високопрецизен контрол. Допустимото отклонение е едва 5 милиметра. В допълнение, се използва цифров "близнак" на конструкцията в реално време, който позволява откриването на микроскопични неточности още в хода на прокопаването.

Конструкцията на тунела не е просто права линия. По средата на маршрута, на дълбочина около 260 метра, шофьорите ще преминават през уникален подземен възел. Този възел ще осигури достъп до остров Квитсей – изключителен елемент, който показва комплексността на проекта.

Сигурността е основен приоритет. За да се гарантира безопасността на шофьорите при такова огромно потапяне, е планирана мощна надлъжна вентилационна система с джет-вентилатори, подпомагана от вертикална шахта Вижте още във видеото.