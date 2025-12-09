Инженери създадоха път, който зарежда електрически камиони в движение

Електрификацията на тежкотоварния транспорт е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства: зареждането на масивните батерии на камионите. Но американски учени може би са намерили революционното решение. На участък от автомагистрала в Индиана успешно беше тествана система, която позволява безжично презареждане на електрически камиони, докато те пътуват с пълна скорост.

Изследователският екип от престижния Университет Пърдю (Purdue University) инсталира под бетонната настилка специални индукционни бобини, които генерират мощно магнитно поле. По време на тестовете, проведени през есента, специално модифицирано електрическо полуремарке Cummins Class 8 преминаваше над скритите бобини с висока магистрална скорост от 65 мили в час (около 105 км/ч).

Резултатите от теста бяха повече от обещаващи. Камионът е успял да консумира впечатляващите 190 киловата (kW) енергия по време на движение. За да бъде поставена тази мощност в контекст, тя е приблизително еквивалентна на количеството електричество, което се използва едновременно от около 100 средностатистически домакинства.

Този висок капацитет прави технологията изключително атрактивна за тежкотоварния транспорт, където всяка спирка за зареждане означава загуба на време и пари.

„Със своя висок капацитет и изключително обещаваща структура на разходите, тази технология представлява едно практично и потенциално революционно решение за бъдещето на търговския магистрален транспорт,“ заяви главният технически инженер Джон Крес в официално прессъобщение.

За теста е използван електрически влекач, предоставен от Cummins – един от водещите производители на двигатели. Представителите на компанията потвърдиха, че изпитанието е било пълен успех и е демонстрирало не само технологичната практичност, но и огромните икономически ползи от индуктивното зареждане в движение. Ако тази система бъде внедрена в голям мащаб, тя може да елиминира нуждата от чести и дълги престои за зареждане, превръщайки електрическите камиони в напълно конкурентна алтернатива на дизеловите.