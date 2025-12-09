Новини
Инженери създадоха път, който зарежда електрически камиони в движение

9 Декември, 2025 13:02 554 11

Поглъщането на енергията е с впечатляващ капацитет

Инженери създадоха път, който зарежда електрически камиони в движение - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрификацията на тежкотоварния транспорт е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства: зареждането на масивните батерии на камионите. Но американски учени може би са намерили революционното решение. На участък от автомагистрала в Индиана успешно беше тествана система, която позволява безжично презареждане на електрически камиони, докато те пътуват с пълна скорост.

Изследователският екип от престижния Университет Пърдю (Purdue University) инсталира под бетонната настилка специални индукционни бобини, които генерират мощно магнитно поле. По време на тестовете, проведени през есента, специално модифицирано електрическо полуремарке Cummins Class 8 преминаваше над скритите бобини с висока магистрална скорост от 65 мили в час (около 105 км/ч).

Инженери създадоха път, който зарежда електрически камиони в движение

Резултатите от теста бяха повече от обещаващи. Камионът е успял да консумира впечатляващите 190 киловата (kW) енергия по време на движение. За да бъде поставена тази мощност в контекст, тя е приблизително еквивалентна на количеството електричество, което се използва едновременно от около 100 средностатистически домакинства.

Този висок капацитет прави технологията изключително атрактивна за тежкотоварния транспорт, където всяка спирка за зареждане означава загуба на време и пари.

„Със своя висок капацитет и изключително обещаваща структура на разходите, тази технология представлява едно практично и потенциално революционно решение за бъдещето на търговския магистрален транспорт,“ заяви главният технически инженер Джон Крес в официално прессъобщение.

Инженери създадоха път, който зарежда електрически камиони в движение

За теста е използван електрически влекач, предоставен от Cummins – един от водещите производители на двигатели. Представителите на компанията потвърдиха, че изпитанието е било пълен успех и е демонстрирало не само технологичната практичност, но и огромните икономически ползи от индуктивното зареждане в движение. Ако тази система бъде внедрена в голям мащаб, тя може да елиминира нуждата от чести и дълги престои за зареждане, превръщайки електрическите камиони в напълно конкурентна алтернатива на дизеловите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хубава идея

    2 2 Отговор
    Всеки град да си направи такава система и преминаващите камиони да си плащат на града.

    13:08 09.12.2025

  • 2 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Ако е необходим половин час за зареждане на батерията, то по магистрала със скорост 100км./ч., ще трябва съоръжението за зареждане да е дълго поне 50километра.

    13:09 09.12.2025

  • 3 Из падмасковие

    1 1 Отговор
    В русия едни пирони не можем да направим

    Коментиран от #5

    13:11 09.12.2025

  • 4 Механик

    5 0 Отговор
    Аман, начи!
    Тия "учени" дават ли си сметка колко ще струва една миля такъв път само за изграждането си?
    А колко ще струва поддръжката на електропреносната мрежа под пътя?
    А тия пари дето ще се дават за всичко това, от къде мислите, че ще дойдат? От въздуха ли? Ми, не, ще дойдат от човешка дейност, която е далеч от екологична.
    И като теглим калема излиза, че тия камиони ще са екологични, ама ще цапаме 10-торно за да изкараме парите за тая екология.
    И ако приемем, че тоя път може да зарежда батериите, то защо трябва изобщо да има батерии? Не може ли пак безпроводно да се захранва ел. моторите на камионите???
    Пак някой модерен иска да взме едни пари са "стартъп".

    Коментиран от #8

    13:13 09.12.2025

  • 5 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Из падмасковие":

    Така е. А ние вече правим чушкопеци. Даже и за 3 чушки.
    Папагал!

    13:14 09.12.2025

  • 6 Илчо Мустакат

    4 0 Отговор
    Две тролейни жици и жартиери с конектор към камиона, биха свършили същата работа, по-безопасна за хората от силните магнитни полета технология.

    13:14 09.12.2025

  • 7 ужас

    1 0 Отговор
    бойко ще ви сложи на хемуса ХАХАХХААХАХА

    13:18 09.12.2025

  • 8 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Някой американски учен и бизнесмен имаше натрапчиво намерение да построи свръх звуков пътнически тунел между Лос Анжелос и Ню Йорк като по-изгодна алтернатива на самолетен полет. Някой дали вече се е возил? А виден харвардски икономист откри изгодна редовна самолетна линия между София и Скопие и си пусна клип в първия и единствен полет! :) жокер: Но пък поведе и неразрешено шествие из столицата наскоро.

    13:22 09.12.2025

  • 9 Счетоводителя

    1 0 Отговор
    Ако в България се направи,по сметки на дебелаците,ще излезе километър-милиард....това е в "добрият"случай 🤣...в лошият,братята ще го на6ерат и директно за Джилязо🤣🤣🤣

    13:29 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ай стига ве

    1 0 Отговор
    6 а× м@@му

    13:30 09.12.2025