Георги Рачев: Ледени дни сковават България за Нова година, температурите падат до -25 градуса

Ледени дни с отрицателни максимални температури ще бележат края на 2025 година и началото на 2026-та. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев, цитиран от bTV.
Въпреки че въздухът в момента е "ужасно чист" след силните ветрове, застудяването ще бъде осезаемо още от утрешния ден.
Най-сериозно предупреждение климатологът отправи към любителите на зимния туризъм. По думите му, в първия уикенд на Новата година условията във високите части на планините ще бъдат сурови.
"Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва задължително да са облечени добре и с шапки", съветва проф. Рачев. Той допълни, че на връх Тодорка термометрите може да покажат екстремни стойности до -25 градуса.
Докато България попада в ледената прегръдка на антициклона, съседните държави ще се радват на необичайно топло време. Според данните, представени от проф. Рачев, в Истанбул се очакват 15 градуса, а в Белград термометрите ще достигнат 16 градуса.
"В Рим може и по ризка да се разходи човек на обед. В Москва дори е -1 градус, което е много топло за тези дни", коментира експертът.
В България обаче "ледените дни" (дни, в които максималната температура не превишава 0 градуса) ще продължат до 4 януари. Едва след тази дата се очаква пречупване на времето и начало на затопляне. В момента в центъра на София температурите са около -3 градуса, а в източните квартали достигат до -5.
Въпреки текущото застудяване, проф. Рачев отбеляза, че изпращаме поредната гореща година в глобален мащаб. Според него 2025-та е "може би третата най-топла година", регистрирана досега, което потвърждава дългосрочната тенденция към затопляне на климата, въпреки кратките зимни екстремуми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12345
10:24 30.12.2025
2 честен ционист
10:25 30.12.2025
3 Пич
Коментиран от #5
10:26 30.12.2025
4 12340
... Като на снимката... :)
10:32 30.12.2025
5 12340
До коментар #3 от "Пич":... една винка, един конячец...
Коментиран от #10
10:33 30.12.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Буахахахааааа
10:36 30.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ООрана държава
10:52 30.12.2025
10 Пич
До коментар #5 от "12340":И накрая - една , която да вика ! Силно да вика.....
10:54 30.12.2025
11 Хаха
11:00 30.12.2025