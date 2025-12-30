Новини
Георги Рачев: Ледени дни сковават България за Нова година, температурите падат до -25 градуса

Георги Рачев: Ледени дни сковават България за Нова година, температурите падат до -25 градуса

30 Декември, 2025 10:22

Най-сериозно предупреждение климатологът отправи към любителите на зимния туризъм

Георги Рачев: Ледени дни сковават България за Нова година, температурите падат до -25 градуса - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ледени дни с отрицателни максимални температури ще бележат края на 2025 година и началото на 2026-та. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев, цитиран от bTV.

Въпреки че въздухът в момента е "ужасно чист" след силните ветрове, застудяването ще бъде осезаемо още от утрешния ден.

Най-сериозно предупреждение климатологът отправи към любителите на зимния туризъм. По думите му, в първия уикенд на Новата година условията във високите части на планините ще бъдат сурови.

"Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва задължително да са облечени добре и с шапки", съветва проф. Рачев. Той допълни, че на връх Тодорка термометрите може да покажат екстремни стойности до -25 градуса.

Докато България попада в ледената прегръдка на антициклона, съседните държави ще се радват на необичайно топло време. Според данните, представени от проф. Рачев, в Истанбул се очакват 15 градуса, а в Белград термометрите ще достигнат 16 градуса.

"В Рим може и по ризка да се разходи човек на обед. В Москва дори е -1 градус, което е много топло за тези дни", коментира експертът.

В България обаче "ледените дни" (дни, в които максималната температура не превишава 0 градуса) ще продължат до 4 януари. Едва след тази дата се очаква пречупване на времето и начало на затопляне. В момента в центъра на София температурите са около -3 градуса, а в източните квартали достигат до -5.

Въпреки текущото застудяване, проф. Рачев отбеляза, че изпращаме поредната гореща година в глобален мащаб. Според него 2025-та е "може би третата най-топла година", регистрирана досега, което потвърждава дългосрочната тенденция към затопляне на климата, въпреки кратките зимни екстремуми.


  • 1 12345

    13 0 Отговор
    Сомо Топлофикация не разбра, че годината е гореща - и надува сметките заради студа!!!!!

    10:24 30.12.2025

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Кому бананы, кому снег, я живу в России.

    10:25 30.12.2025

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Има оправия - едно вино , един коняк , едно вино , един коняк.......

    Коментиран от #5

    10:26 30.12.2025

  • 4 12340

    2 0 Отговор
    С две думи--"кучешки студ"...
    ... Като на снимката... :)

    10:32 30.12.2025

  • 5 12340

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ... една винка, един конячец...

    Коментиран от #10

    10:33 30.12.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    ШОК, УЖАС, студ през зимата
    Буахахахааааа

    10:36 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тъкмо пираткаджиите да си седят вътре

    10:52 30.12.2025

  • 10 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "12340":

    И накрая - една , която да вика ! Силно да вика.....

    10:54 30.12.2025

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Това е от глобалното затопляне.

    11:00 30.12.2025

