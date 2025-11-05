Новини
Технологии »
Ново приложение oт създателите на ChatGPT вече е налично и за Android

Ново приложение oт създателите на ChatGPT вече е налично и за Android

5 Ноември, 2025 14:21 488 3

  • open ai-
  • sora-
  • приложение-
  • android

Sora може да генерира видеа от текст

Ново приложение oт създателите на ChatGPT вече е налично и за Android - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Областта на преобразуването на текст във видео претърпява промяна, след като OpenAI пусна своето дългоочаквано приложение за генериране на видео Sora за Android потребители, след дебюта му на iOS миналия месец. Тази стъпка значително разширява обхвата на един от най-модерните AI инструменти в индустрията.

Приложението вече е достъпно за изтегляне директно от Google Play Store, като предоставя мощността на AI модела Sora 2 на нов сегмент от потребители. Понастоящем приложението е достъпно само на избрани международни пазари, включително САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам.

Ново приложение oт създателите на ChatGPT вече е налично и за Android

Sora позволява на потребителите бързо да генерират динамични видеоклипове от прости текстови команди или качени изображения. Платформата е проектирана като социално преживяване, предлагащо инструменти за сътрудничество, множество творчески видео стилове, възможност за ремиксиране на творби, споделени от други, и функции на общността за откриване на съдържание.

В допълнение към незабавната достъпност, OpenAI наскоро премахна изискването за код за покана в избрани региони за ограничен период от време, което позволява на новите потребители в тези пазари да изтеглят незабавно приложението и да се впуснат в създаването на съдържание без списък на чакащите. Този едновременен отворен достъп се вписва перфектно в пускането на Android, ускорявайки приемането на приложението сред мобилните създатели.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Аз вече го пробвах. Като напишеш тиква, никога не ти дава правилния клип.

    14:23 05.11.2025

  • 2 Блъснат мравояд

    0 2 Отговор
    Не знам как можете да използвате тази шпионска либepастка шuтня, която записва и следи всичко, включително и от анонимните чатове. Някой някъде оттатък "голямата локва" ви прави едни дебели досиета, докато вие си казвате и майчиното мляко на тази пoвърня

    14:45 05.11.2025

  • 3 си дзън

    0 1 Отговор
    И за кво ми е тази глупост. Той ЧатГПТ съвсем изкуфя. Изляха трилиони за надуването на балона

    14:49 05.11.2025