Ново приложение oт създателите на ChatGPT вече е налично и за Android

Областта на преобразуването на текст във видео претърпява промяна, след като OpenAI пусна своето дългоочаквано приложение за генериране на видео Sora за Android потребители, след дебюта му на iOS миналия месец. Тази стъпка значително разширява обхвата на един от най-модерните AI инструменти в индустрията.

Приложението вече е достъпно за изтегляне директно от Google Play Store, като предоставя мощността на AI модела Sora 2 на нов сегмент от потребители. Понастоящем приложението е достъпно само на избрани международни пазари, включително САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван, Тайланд и Виетнам.

Sora позволява на потребителите бързо да генерират динамични видеоклипове от прости текстови команди или качени изображения. Платформата е проектирана като социално преживяване, предлагащо инструменти за сътрудничество, множество творчески видео стилове, възможност за ремиксиране на творби, споделени от други, и функции на общността за откриване на съдържание.

В допълнение към незабавната достъпност, OpenAI наскоро премахна изискването за код за покана в избрани региони за ограничен период от време, което позволява на новите потребители в тези пазари да изтеглят незабавно приложението и да се впуснат в създаването на съдържание без списък на чакащите. Този едновременен отворен достъп се вписва перфектно в пускането на Android, ускорявайки приемането на приложението сред мобилните създатели.